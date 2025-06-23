Іран завдав ракетних ударів по американських військових базах у Катарі та Іраку - ЗМІ

У понеділок, 23 червня, Іран завдав ракетних ударів по американських військових базах у Катарі та Іраку, у відповідь на атаки США по своїх ядерних об’єктах. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Іран у понеділок запустив кілька ракет по американських військових базах на Близькому Сході у відповідь на удар США по його ядерних об'єктах цими вихідними - повідомив один ізраїльський та один арабський посадовець.

За словами ізраїльського чиновника, "щонайменше 10 ракет було випущено в бік Катару та щонайменше одна ракета – в бік Іраку".

Білий дім і Міністерство оборони знають про потенційні загрози авіабазі Аль-Удейд у Катарі та уважно стежать за ними – заявив високопоставлений чиновник Білого дому виданню Axios.

Доповнення

Трамп мав зустрітися зі своєю командою з національної безпеки о 13:00 за східним часом у Білому домі, щоб обговорити цю загрозу. Президент попередив, що будь-які заходи у відповідь "будуть зустрінуті з силою, набагато більшою, ніж та, що була свідком" під час військової атаки США на три іранські ядерні об'єкти минулими вихідними.

Раніше УНН писав, що у понеділок увечері за місцевим часом Катар оголосив про тимчасове закриття свого повітряного простору через зростання регіональної напруженості. Міністерство закордонних справ Катару заявило, що закриття є частиною ширшого комплексу запобіжних заходів.