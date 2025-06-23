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Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Катаре и Ираке - СМИ

Киев • УНН

 • 764 просмотра

23 июня Иран совершил ракетные обстрелы американских военных баз в Катаре и Ираке в ответ на атаки США по его ядерным объектам. Белый дом отслеживает угрозы, а Катар временно закрыл свое воздушное пространство из-за роста напряженности.

Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Катаре и Ираке - СМИ

В понедельник, 23 июня, Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Катаре и Ираке в ответ на атаки США по своим ядерным объектам. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Иран в понедельник запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам в эти выходные

- сообщили один израильский и один арабский чиновник.

По словам израильского чиновника, "по меньшей мере 10 ракет было выпущено в сторону Катара и по меньшей мере одна ракета – в сторону Ирака".

Белый дом и Министерство обороны знают о потенциальных угрозах авиабазе Аль-Удейд в Катаре и внимательно следят за ними

– заявил высокопоставленный чиновник Белого дома изданию Axios.

Дополнения

Трамп должен был встретиться со своей командой по национальной безопасности в 13:00 по восточному времени в Белом доме, чтобы обсудить эту угрозу. Президент предупредил, что любые ответные меры "будут встречены с силой, намного большей, чем та, что была свидетелем" во время военной атаки США на три иранских ядерных объекта в минувшие выходные.

Ранее УНН писал, что в понедельник вечером по местному времени Катар объявил о временном закрытии своего воздушного пространства из-за роста региональной напряженности. Министерство иностранных дел Катара заявило, что закрытие является частью более широкого комплекса мер предосторожности.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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