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Катар тимчасово закрив свій повітряний простір – МЗС країни

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Катар оголосив про тимчасове закриття свого повітряного простору. Це рішення є превентивним заходом безпеки для захисту громадян, резидентів та гостей через загрози в регіоні.

Катар тимчасово закрив свій повітряний простір – МЗС країни

Катар тимчасово закрив свій повітряний простір через загрози, пов’язані з безпекою в регіоні.

Як повідомили в МЗС країни, це рішення є частиною превентивних заходів для захисту громадян, резидентів і гостей держави, пише УНН.

У рамках зобов’язань Держави Катар щодо забезпечення безпеки своїх громадян, резидентів і відвідувачів компетентні органи оголошують про тимчасове призупинення руху в повітряному просторі країни. Це частина комплексу запобіжних заходів, вжитих у зв’язку з розвитком подій у регіоні

- зазначено в заяві на сторінці міністерства у X.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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Катар
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