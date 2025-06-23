Катар тимчасово закрив свій повітряний простір – МЗС країни

Катар тимчасово закрив свій повітряний простір через загрози, пов’язані з безпекою в регіоні.

Як повідомили в МЗС країни, це рішення є частиною превентивних заходів для захисту громадян, резидентів і гостей держави, пише УНН.

У рамках зобов’язань Держави Катар щодо забезпечення безпеки своїх громадян, резидентів і відвідувачів компетентні органи оголошують про тимчасове призупинення руху в повітряному просторі країни. Це частина комплексу запобіжних заходів, вжитих у зв’язку з розвитком подій у регіоні - зазначено в заяві на сторінці міністерства у X.

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