Катар временно закрыл свое воздушное пространство – МИД страны
Киев • УНН
Катар объявил о временном закрытии своего воздушного пространства. Это решение является превентивной мерой безопасности для защиты граждан, резидентов и гостей из-за угроз в регионе.
Катар временно закрыл свое воздушное пространство из-за угроз, связанных с безопасностью в регионе.
Как сообщили в МИД страны, это решение является частью превентивных мер для защиты граждан, резидентов и гостей государства, пишет УНН.
В рамках обязательств Государства Катар по обеспечению безопасности своих граждан, резидентов и посетителей компетентные органы объявляют о временном приостановлении движения в воздушном пространстве страны. Это часть комплекса упреждающих мер, принятых в связи с развитием событий в регионе
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