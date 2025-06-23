Катар временно закрыл свое воздушное пространство – МИД страны

Катар временно закрыл свое воздушное пространство из-за угроз, связанных с безопасностью в регионе.

Как сообщили в МИД страны, это решение является частью превентивных мер для защиты граждан, резидентов и гостей государства, пишет УНН.

В рамках обязательств Государства Катар по обеспечению безопасности своих граждан, резидентов и посетителей компетентные органы объявляют о временном приостановлении движения в воздушном пространстве страны. Это часть комплекса упреждающих мер, принятых в связи с развитием событий в регионе - указано в заявлении на странице министерства в X.

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