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Атаки США на цілі у Ірані відповідають міжнародному праву - Мерц та Рютте не бачать підстав для критики

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Генсек НАТО Марк Рютте висловили свою позицію щодо атак США на ядерні об'єкти Ірану, заявивши, що дії США відповідають міжнародному праву. Рютте також висловив занепокоєння щодо можливого володіння Іраном ядерною зброєю.

Атаки США на цілі у Ірані відповідають міжнародному праву - Мерц та Рютте не бачать підстав для критики

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив розуміння щодо атаки Сполучених Штатів на ядерні об'єкти Ірану. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте бачить, що дії США у рамках міжнародного права.

Про це пише Deutsche Welle та ORF, передає УНН.

Деталі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте не вважає атаки США на об'єкти в Ірані порушенням міжнародного права.

Я б не погодився з тим, що те, що зробили США, порушує міжнародне право

 - сказав Рютте на прес-конференції в Гаазі сьогодні.

Генсек НАТО додав, що його "найбільший страх" щодо конфлікту на Близькому Сході полягає в тому, "що Іран може володіти і використовувати ядерну зброю".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить "жодних підстав критикувати те, що зробила Америка минулими вихідними". Представник ФРН висловив розуміння щодо атакуючих дій Сполучених Штатів на ядерні об'єкти Ірану.

Для нас і для мене особисто немає причин критикувати те, що Ізраїль почав тиждень тому. 

- наголосив Мерц,

Посадовець визнав також при цьому, що дії Вашингтона - "не без ризику". Втім, залишити все як є, теж не було варіантом, - зауважив Мерц, маючи на увазі ядерні амбіції Ірану.

Нагадаємо

  Дональд Трамп заявив про успішну атаку США на три ядерні об'єкти Ірану, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан. 

Президент США Дональд Трамп прокоментував атаки на Іран, заявивши, що "Ізраїль зараз набагато безпечніший".

Країни Перської затоки посилюють заходи безпеки після авіаударів США по іранських ядерних об'єктах. 

МАГАТЕ підтвердило відсутність підвищення радіації за межами ядерних об'єктів Ірану після атак. 

23 червня Іран здійснив ракетні обстріли американських військових баз у Катарі та Іраку у відповідь на атаки США по його ядерних об'єктах. 

До цього, Катар оголосив про тимчасове закриття свого повітряного простору. А посольства США та Великої Британії в Катарі закликали своїх громадян бути обережними після повітряної атаки США на іранські ядерні об'єкти.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Ізраїль
Марк Рютте
Deutsche Welle
Міжнародне агентство з атомної енергії
НАТО
Гаага
Ірак
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Катар
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Іран
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