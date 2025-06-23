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США та Велика Британія закликають своїх громадян в Катарі бути обережними

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Посольства США та Великої Британії в Катарі закликали своїх громадян бути обережними після повітряної атаки США на іранські ядерні об'єкти. Катар тимчасово призупинив повітряне сполучення та посилив заходи безпеки, що також зробили Бахрейн і Кувейт.

США та Велика Британія закликають своїх громадян в Катарі бути обережними

Після атаки повітряної авіації США на іранські ядерні об'єкти, посольство Сполучених Штатів в Катарі закликало громадян бути обережними. Велика Британія закликала громадян бути обережними та знайти безпечний притулок.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg Línea.

Деталі

"З міркувань обережності ми радимо громадянам США залишатися в укритті до подальшого повідомлення", – заявило посольство США в Досі в понеділок. Державний департамент США раніше закликав американських громадян у всьому світі бути особливо обережними, зазначаючи, що існує підвищений ризик як вдома, так і за кордоном.

У Британії міністр закордонних справ Девід Ламмі зробив аналогічні коментарі в парламенті.

Міністерство закордонних справ Катару заявило, що попередження, видані іноземними посольствами, були звичайними та "не обов’язково відображають існування конкретних загроз".

Нагадаємо

Катар призупинив повітряне сполучення в понеділок, 23 червня. Міністерство закордонних справ Катару назвало цей захід запобіжним заходом для захисту мешканців, громадян та відвідувачів. Не було одразу зрозуміло, чи йдеться про конкретну загрозу з боку Ірану.

На тлі ескалації конфлікту між США та Іраном країни Перської затоки активізують заходи безпеки. Бахрейн закликає уникати поїздок та переводить держслужбовців на дистанційну роботу, а Кувейт облаштовує укриття. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Девід Леммі
Державний департамент США
Bloomberg
Велика Британія
Катар
Кувейт
Бахрейн
Сполучені Штати Америки
Іран
Tesla
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