США та Велика Британія закликають своїх громадян в Катарі бути обережними

Після атаки повітряної авіації США на іранські ядерні об'єкти, посольство Сполучених Штатів в Катарі закликало громадян бути обережними. Велика Британія закликала громадян бути обережними та знайти безпечний притулок.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg Línea.

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"З міркувань обережності ми радимо громадянам США залишатися в укритті до подальшого повідомлення", – заявило посольство США в Досі в понеділок. Державний департамент США раніше закликав американських громадян у всьому світі бути особливо обережними, зазначаючи, що існує підвищений ризик як вдома, так і за кордоном.

У Британії міністр закордонних справ Девід Ламмі зробив аналогічні коментарі в парламенті.

Міністерство закордонних справ Катару заявило, що попередження, видані іноземними посольствами, були звичайними та "не обов’язково відображають існування конкретних загроз".

Нагадаємо

Катар призупинив повітряне сполучення в понеділок, 23 червня. Міністерство закордонних справ Катару назвало цей захід запобіжним заходом для захисту мешканців, громадян та відвідувачів. Не було одразу зрозуміло, чи йдеться про конкретну загрозу з боку Ірану.

На тлі ескалації конфлікту між США та Іраном країни Перської затоки активізують заходи безпеки. Бахрейн закликає уникати поїздок та переводить держслужбовців на дистанційну роботу, а Кувейт облаштовує укриття.