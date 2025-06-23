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США и Великобритания призывают своих граждан в Катаре быть осторожными

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Посольства США и Великобритании в Катаре призвали своих граждан быть осторожными после воздушной атаки США на иранские ядерные объекты. Катар временно приостановил воздушное сообщение и усилил меры безопасности, что также сделали Бахрейн и Кувейт.

США и Великобритания призывают своих граждан в Катаре быть осторожными

После воздушной атаки США на иранские ядерные объекты, посольство Соединенных Штатов в Катаре призвало граждан быть осторожными. Великобритания призвала граждан быть осторожными и найти безопасное убежище.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg Línea.

Детали

"Из соображений предосторожности мы советуем гражданам США оставаться в укрытии до дальнейшего уведомления", – заявило посольство США в Дохе в понедельник. Государственный департамент США ранее призвал американских граждан во всем мире быть особенно осторожными, отмечая, что существует повышенный риск как дома, так и за границей.

В Британии министр иностранных дел Дэвид Ламми сделал аналогичные комментарии в парламенте.

Министерство иностранных дел Катара заявило, что предупреждения, выданные иностранными посольствами, были обычными и "не обязательно отражают существование конкретных угроз".

Напомним

Катар приостановил воздушное сообщение в понедельник, 23 июня. Министерство иностранных дел Катара назвало эту меру предосторожностью для защиты жителей, граждан и посетителей. Не было сразу понятно, идет ли речь о конкретной угрозе со стороны Ирана.

На фоне эскалации конфликта между США и Ираном страны Персидского залива активизируют меры безопасности. Бахрейн призывает избегать поездок и переводит госслужащих на дистанционную работу, а Кувейт обустраивает укрытия.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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