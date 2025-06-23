США и Великобритания призывают своих граждан в Катаре быть осторожными
Киев • УНН
Посольства США и Великобритании в Катаре призвали своих граждан быть осторожными после воздушной атаки США на иранские ядерные объекты. Катар временно приостановил воздушное сообщение и усилил меры безопасности, что также сделали Бахрейн и Кувейт.
После воздушной атаки США на иранские ядерные объекты, посольство Соединенных Штатов в Катаре призвало граждан быть осторожными. Великобритания призвала граждан быть осторожными и найти безопасное убежище.
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg Línea.
Детали
"Из соображений предосторожности мы советуем гражданам США оставаться в укрытии до дальнейшего уведомления", – заявило посольство США в Дохе в понедельник. Государственный департамент США ранее призвал американских граждан во всем мире быть особенно осторожными, отмечая, что существует повышенный риск как дома, так и за границей.
В Британии министр иностранных дел Дэвид Ламми сделал аналогичные комментарии в парламенте.
Министерство иностранных дел Катара заявило, что предупреждения, выданные иностранными посольствами, были обычными и "не обязательно отражают существование конкретных угроз".
Напомним
Катар приостановил воздушное сообщение в понедельник, 23 июня. Министерство иностранных дел Катара назвало эту меру предосторожностью для защиты жителей, граждан и посетителей. Не было сразу понятно, идет ли речь о конкретной угрозе со стороны Ирана.
На фоне эскалации конфликта между США и Ираном страны Персидского залива активизируют меры безопасности. Бахрейн призывает избегать поездок и переводит госслужащих на дистанционную работу, а Кувейт обустраивает укрытия.