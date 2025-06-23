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Атаки США на цели в Иране соответствуют международному праву – Мерц и Рютте не видят оснований для критики

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц и Генсек НАТО Марк Рютте выразили свою позицию относительно атак США на ядерные объекты Ирана, заявив, что действия США соответствуют международному праву. Рютте также выразил обеспокоенность по поводу возможного обладания Ираном ядерным оружием.

Атаки США на цели в Иране соответствуют международному праву – Мерц и Рютте не видят оснований для критики

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил понимание относительно атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что действия США находятся в рамках международного права.

Об этом пишут Deutsche Welle и ORF, передает УНН.

Подробности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не считает атаки США на объекты в Иране нарушением международного права.

Я бы не согласился с тем, что то, что сделали США, нарушает международное право

- сказал Рютте на пресс-конференции в Гааге сегодня.

Генсек НАТО добавил, что его "самый большой страх" относительно конфликта на Ближнем Востоке заключается в том, "что Иран может обладать и использовать ядерное оружие".

Канцлер Германии Фридрих Мерц не видит "никаких оснований критиковать то, что сделала Америка в минувшие выходные". Представитель ФРГ выразил понимание относительно атакующих действий Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана.

Для нас и для меня лично нет причин критиковать то, что Израиль начал неделю назад.

- подчеркнул Мерц,

Чиновник признал при этом, что действия Вашингтона - "не без риска". Впрочем, оставить все как есть, тоже не было вариантом, - заметил Мерц, имея в виду ядерные амбиции Ирана.

Напомним

Дональд Трамп заявил об успешной атаке США на три ядерных объекта Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал атаки на Иран, заявив, что "Израиль сейчас гораздо безопаснее".

Страны Персидского залива усиливают меры безопасности после авиаударов США по иранским ядерным объектам.

МАГАТЭ подтвердило отсутствие повышения радиации за пределами ядерных объектов Ирана после атак.

23 июня Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Катаре и Ираке в ответ на атаки США по его ядерным объектам.

До этого Катар объявил о временном закрытии своего воздушного пространства. А посольства США и Великобритании в Катаре призвали своих граждан быть осторожными после воздушной атаки США на иранские ядерные объекты.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
Израиль
Марк Рютте
Немецкая волна
Международное агентство по атомной энергии
НАТО
Гаага
Ирак
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Катар
Германия
Соединённые Штаты
Иран
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