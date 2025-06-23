Трамп отреагировал на ядерные угрозы медведева. Бывшему президенту рф пришлось оправдываться

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление заместителя председателя Совета безопасности рф, экс-президента рф дмитрия медведева, который намекнул на поставки ядерного оружия Ирану. Впоследствии медведев пояснил, что имел в виду, и снова не обошлось без угроз, передает УНН.

Слышал ли я, как бывший президент медведев из россии мимоходом бросался словом на "N" (ядерное оружие) и говорил, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или это просто плод моего воображения? Если он это сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне немедленно - написал Трамп в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что к теме ядерного оружия не следует относиться так легкомысленно.

Думаю, именно поэтому путин "босс". Кстати, если кто-то думает, что наше "железо" было отличным в эти выходные (во время удара по Ирану в воскресенье - ред.), то, безусловно, самое сильное и лучшее оборудование, которое у нас есть, на 20 лет опережающее других, — это наши атомные подводные лодки. Это самое мощное и смертоносное оружие из когда-либо созданных, и только что были запущены 30 (ракет - ред.) "Томагавк" — все 30 попали в цель идеально - отметил Трамп.

Контекст

22 июня заместитель председателя Совета безопасности рф, экс-президент россии дмитрий медведев раскритиковал удар США по Ирану и заявил, что ряд стран готовы непосредственно поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

Медведев сегодня, 23 июня, ответил Трампу в соцсети Х и заявил, что рф якобы не планирует поставлять ядерное оружие Ирану.

Что касается озабоченности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану – он не достиг своих целей. Однако россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия. Я прекрасно знаю, что это будет означать, поскольку как президент контролировал наши ядерные силы. Но другие страны могли бы это сделать – и именно это было сказано - написал Медведев.

Он заявил, что не следует спорить о том, у кого больше ядерного оружия.

Тем более, что договор СНВ, который я когда-то подписал с президентом США, пока что все еще в силе. Вопрос в том, что будет дальше? - заявил Медведев.

Дополнение

Трамп заявлял, что Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана. По его словам, операция США была "очень успешной", были атакованы три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил понимание относительно атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте видит, что действия США в рамках международного права.

МАГАТЭ подтвердило отсутствие повышения радиации за пределами ядерных объектов Ирана после атак.

23 июня Иран совершил ракетные обстрелы американских военных баз в Катаре и Ираке в ответ на атаки США по его ядерным объектам.