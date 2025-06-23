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Трамп отреагировал на ядерные угрозы медведева. Бывшему президенту рф пришлось оправдываться

Киев • УНН

 • 460 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал дмитрия медведева за намеки о поставках ядерного оружия Ирану, призывая к серьезному отношению к теме ядерного оружия. медведев позже объяснил свои слова, отрицая намерения рф относительно поставки ядерного оружия Ирану, но подчеркнул, что другие страны могут это сделать.

Трамп отреагировал на ядерные угрозы медведева. Бывшему президенту рф пришлось оправдываться

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление заместителя председателя Совета безопасности рф, экс-президента рф дмитрия медведева, который намекнул на поставки ядерного оружия Ирану. Впоследствии медведев пояснил, что имел в виду, и снова не обошлось без угроз, передает УНН.

Слышал ли я, как бывший президент медведев из россии мимоходом бросался словом на "N" (ядерное оружие) и говорил, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или это просто плод моего воображения? Если он это сказал, и если это подтвердится, пожалуйста, сообщите мне немедленно 

- написал Трамп в Truth Social.

Трамп подчеркнул, что к теме ядерного оружия не следует относиться так легкомысленно.

Думаю, именно поэтому путин "босс". Кстати, если кто-то думает, что наше "железо" было отличным в эти выходные (во время удара по Ирану в воскресенье - ред.), то, безусловно, самое сильное и лучшее оборудование, которое у нас есть, на 20 лет опережающее других, — это наши атомные подводные лодки. Это самое мощное и смертоносное оружие из когда-либо созданных, и только что были запущены 30 (ракет - ред.) "Томагавк" — все 30 попали в цель идеально 

- отметил Трамп.

Контекст

22 июня заместитель председателя Совета безопасности рф, экс-президент россии дмитрий медведев раскритиковал удар США по Ирану и заявил, что ряд стран готовы непосредственно поставить Ирану свой ядерный боекомплект.

Медведев сегодня, 23 июня, ответил Трампу в соцсети Х и заявил, что рф якобы не планирует поставлять ядерное оружие Ирану.

Что касается озабоченности президента Трампа: я осуждаю удар США по Ирану – он не достиг своих целей. Однако россия не намерена поставлять ядерное оружие Ирану, поскольку, в отличие от Израиля, мы являемся сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия. Я прекрасно знаю, что это будет означать, поскольку как президент контролировал наши ядерные силы. Но другие страны могли бы это сделать – и именно это было сказано 

- написал Медведев.

Он заявил, что не следует спорить о том, у кого больше ядерного оружия.

Тем более, что договор СНВ, который я когда-то подписал с президентом США, пока что все еще в силе. Вопрос в том, что будет дальше? 

- заявил Медведев.

Дополнение

Трамп заявлял, что Соединенные Штаты Америки атаковали ядерные объекты Ирана. По его словам, операция США была "очень успешной", были атакованы три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан.

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил понимание относительно атаки Соединенных Штатов на ядерные объекты Ирана. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте видит, что действия США в рамках международного права.

МАГАТЭ подтвердило отсутствие повышения радиации за пределами ядерных объектов Ирана после атак.

23 июня Иран совершил ракетные обстрелы американских военных баз в Катаре и Ираке в ответ на атаки США по его ядерным объектам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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