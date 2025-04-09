Томагавк (семейство ракет)

Политика Трампа и его окружения стала более реалистичной за последние две недели. Эксперты ожидают адекватной позиции по войне в Украине после инаугурации и продолжения военной помощи Украине.
Руководитель ЦПД заявил о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите стратегических объектов. рф скрывает реальные потери систем ПВО, включая С300/С400 и Панцирь-С1.
Центральное командование США опубликовало видео запуска крылатых ракет Tomahawk по целям хуситов в Йемене 31 декабря. Удары были направлены на объекты командования, производства и хранения оружия.
Лавров заявил об отмене моратория на развертывание ракет с ядерными боеголовками. Решение принято в ответ на планы США разместить ракеты в Германии с 2026 года.
Пентагон заключил контракт с Williams International на расширение производства газотурбинных двигателей для ракет. Проект включает изготовление Harpoon, JASSM, LRASM и Tomahawk для нужд США и Украины.
Французский президент предложил разместить иностранные войска в Украине до вступления в НАТО. Эксперты обсуждают различные форматы присутствия - от полицейских миссий до боевых контингентов.
Австралия осуществила первый успешный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk с эсминца HMAS «Брисбен». Страна планирует приобрести более 200 ракет за 1,3 млрд долларов для усиления оборонных возможностей.
Парламентская Ассамблея НАТО призвала предоставить Украине ракеты средней дальности 1000-5500 км для сдерживания рф. Решение создает юридическую основу для передачи такого оружия странами альянса.
Президент Украины отметил необходимость укрепления Украины и честности в переговорах без закулисных договоренностей.
Президент Украины прокомментировал утечку информации о ракетах Tomahawk в Плане победы. По его словам, эти данные были конфиденциальными между Украиной и Белым домом.
Президент Украины встретился с Метте Фредериксен в Рейкьявике для обсуждения военной поддержки и Формулы мира. Дания выделит 4,2 млрд крон на производство украинского оружия, включая беспилотники и артиллерию.
Украина просит у США ракеты Tomahawk с дальностью более 2400 км в рамках «пакета неядерного сдерживания». Американские чиновники считают этот запрос нереалистичным из-за ограниченных запасов и отсутствия обоснования использования.
Великобритания будет участвовать в программе разработки ракет дальнего радиуса действия вместе с Францией, Германией и другими европейскими странами. Цель - создать крылатую ракету наземного базирования с дальностью 1000-2000 км для усиления обороны НАТО.
Берлин заявил, что не позволит себя напугать угрозами России по размещению американских ракет в Германии. ФРГ считает это необходимым для сдерживания агрессии РФ против Украины.