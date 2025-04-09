Томагавк (семейство ракет)

Зеленский о ракетах Tomahawk: это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом

Президент Украины прокомментировал утечку информации о ракетах Tomahawk в Плане победы. По его словам, эти данные были конфиденциальными между Украиной и Белым домом.