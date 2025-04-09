Томагавк (семейство ракет)

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25455 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Руководитель ЦПД заявил о неэффективности российской противовоздушной обороны в защите стратегических объектов. рф скрывает реальные потери систем ПВО, включая С300/С400 и Панцирь-С1.

Война • 11 января, 10:36 • 55884 просмотра

США опубликовали видео запуска "Томагавк" по целям в Йемене 31 декабря

Центральное командование США опубликовало видео запуска крылатых ракет Tomahawk по целям хуситов в Йемене 31 декабря. Удары были направлены на объекты командования, производства и хранения оружия.

Новости Мира • 5 января, 04:14 • 46823 просмотра

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Лавров заявил об отмене моратория на развертывание ракет с ядерными боеголовками. Решение принято в ответ на планы США разместить ракеты в Германии с 2026 года.

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США планируют увеличить производство ракет, в том числе и для помощи Украине

Пентагон заключил контракт с Williams International на расширение производства газотурбинных двигателей для ракет. Проект включает изготовление Harpoon, JASSM, LRASM и Tomahawk для нужд США и Украины.

Война • 24 декабря, 03:51 • 102294 просмотра
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Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Французский президент предложил разместить иностранные войска в Украине до вступления в НАТО. Эксперты обсуждают различные форматы присутствия - от полицейских миссий до боевых контингентов.

Война • 10 декабря, 14:12 • 126534 просмотра

Австралия впервые осуществила пуск ракеты Tomahawk

Австралия осуществила первый успешный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk с эсминца HMAS «Брисбен». Страна планирует приобрести более 200 ракет за 1,3 млрд долларов для усиления оборонных возможностей.

Новости Мира • 10 декабря, 10:27 • 17154 просмотра

Украина может получить ракеты дальностью до 5500 км: что известно

Парламентская Ассамблея НАТО призвала предоставить Украине ракеты средней дальности 1000-5500 км для сдерживания рф. Решение создает юридическую основу для передачи такого оружия странами альянса.

Война • 26 ноября, 06:42 • 21211 просмотра

Зеленский заявил об отсутствии полной поддержки Украины для начала переговоров с рф

Президент Украины отметил необходимость укрепления Украины и честности в переговорах без закулисных договоренностей.

Война • 30 октября, 13:22 • 15921 просмотра

Зеленский о ракетах Tomahawk: это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом

Президент Украины прокомментировал утечку информации о ракетах Tomahawk в Плане победы. По его словам, эти данные были конфиденциальными между Украиной и Белым домом.

Война • 30 октября, 11:58 • 17526 просмотра

Зеленский встретился с главой правительства Дании: обсудили подготовку бригад ВСУ и поставки вооружений Украине

Президент Украины встретился с Метте Фредериксен в Рейкьявике для обсуждения военной поддержки и Формулы мира. Дания выделит 4,2 млрд крон на производство украинского оружия, включая беспилотники и артиллерию.

политика • 29 октября, 17:09 • 23960 просмотра

NYT: Зеленский в Плане победы просит передать Украине ракеты Tomahawk

Украина просит у США ракеты Tomahawk с дальностью более 2400 км в рамках «пакета неядерного сдерживания». Американские чиновники считают этот запрос нереалистичным из-за ограниченных запасов и отсутствия обоснования использования.

Война • 29 октября, 11:43 • 16370 просмотра

Британия присоединяется к Франции и Германии в разработке ракет дальнего радиуса действия

Великобритания будет участвовать в программе разработки ракет дальнего радиуса действия вместе с Францией, Германией и другими европейскими странами. Цель - создать крылатую ракету наземного базирования с дальностью 1000-2000 км для усиления обороны НАТО.

Новости Мира • 18 октября, 06:23 • 13019 просмотра

Германия не откажется от размещения дальнобойного американского оружия, несмотря на угрозы рф

Берлин заявил, что не позволит себя напугать угрозами России по размещению американских ракет в Германии. ФРГ считает это необходимым для сдерживания агрессии РФ против Украины.

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