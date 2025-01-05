США опубликовали видео запуска "Томагавк" по целям в Йемене 31 декабря
Киев • УНН
Центральное командование США опубликовало видео запуска крылатых ракет Tomahawk по целям хуситов в Йемене 31 декабря. Удары были направлены на объекты командования, производства и хранения оружия.
По ударам по военным объектам боевиков-хуситов в Йемене в последний день 2024 года армия США применила, в частности, дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk. Они запускались с эсминцев в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM), пишет УНН.
Детали
Американское военное ведомство обнародовало в своем Twitter-аккаунте (X) кадры соответствующей боевой работы, и показало запуск "Томагавков" по объектам хуситов на территории Йемена в конце декабря.
Эсминцы с управляемыми ракетами ВМС США из состава авианосной ударной группы "Harry S. Truman", действующие в Красном море, запускают ударные ракеты "Томагавк" (TLAM) по объектам командования и управления поддерживаемых Ираном хуситов, производству и хранению оружия в Йемене 31 декабря, в зоне ответственности Центрального командования США,
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