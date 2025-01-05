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США опублікували відео запуску "Томагавк" по цілях у Ємені 31 грудня

США опублікували відео запуску "Томагавк" по цілях у Ємені 31 грудня

Київ • УНН

 • 46666 перегляди

Центральне командування США опублікувало відео запуску крилатих ракет Tomahawk по цілях хуситів у Ємені 31 грудня. Удари були спрямовані на об'єкти командування, виробництва та зберігання зброї.

По ударах військових об'єктах бойовиків-хуситів у Ємені в останній день 2024 року армія США застосувала, зокрема, дозвукові крилаті ракети Tomahawk. Вони запускалися з есмінців у Червоному морі. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише УНН.

Деталі

Американське військове відомство оприлюднило у своєму Twitter-акаунті (X) кадри відповідної бойової роботи, та показало запуск "Томагавків" по об'єктах хуситів на території Ємену наприкінці грудня.

Есмінці з керованими ракетами ВМС США зі складу авіаносної ударної групи "Harry S. Truman", що діють у Червоному морі, запускають ударні ракети "Томагавк" (TLAM) по об’єктах командування та управління підтримуваних Іраном хуситів, виробництву та зберіганню зброї в Ємені 31 грудня, в зоні відповідальності Центрального командування США,

- йдеться у дописі.

Ізраїль обстріляв аеропорт у Ємені, коли там перебувала делегація ООН і приземлився цивільний літак: фото28.12.24, 06:26 • 44663 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
tomahawk-simeistvo-raketTomahawk (сімейство ракет)
viiskovo-morski-syly-sshaВійськово-морські сили США
tsentralne-komanduvannia-sshaЦентральне командування США
spolucheni-shtatyСполучені Штати
yemenЄмен

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