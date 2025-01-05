США опублікували відео запуску "Томагавк" по цілях у Ємені 31 грудня

По ударах військових об'єктах бойовиків-хуситів у Ємені в останній день 2024 року армія США застосувала, зокрема, дозвукові крилаті ракети Tomahawk. Вони запускалися з есмінців у Червоному морі. Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM), пише УНН.

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Американське військове відомство оприлюднило у своєму Twitter-акаунті (X) кадри відповідної бойової роботи, та показало запуск "Томагавків" по об'єктах хуситів на території Ємену наприкінці грудня.

Есмінці з керованими ракетами ВМС США зі складу авіаносної ударної групи "Harry S. Truman", що діють у Червоному морі, запускають ударні ракети "Томагавк" (TLAM) по об’єктах командування та управління підтримуваних Іраном хуситів, виробництву та зберіганню зброї в Ємені 31 грудня, в зоні відповідальності Центрального командування США, - йдеться у дописі.



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