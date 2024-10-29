NYT: Зеленский в Плане победы просит передать Украине ракеты Tomahawk
Киев • УНН
Украина просит у США ракеты Tomahawk с дальностью более 2400 км в рамках «пакета неядерного сдерживания». Американские чиновники считают этот запрос нереалистичным из-за ограниченных запасов и отсутствия обоснования использования.
Пакет неядерного сдерживания, который упоминается в Плане победы, который представил президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет The New York Times, передает УНН.
Детали
Издание указывает, что американские чиновники в частном порядке выразили определенное возмущение Планом победы Зеленского. В частности они назвали его нереалистичным и почти полностью зависимым от западной помощи.
В качестве примера в одной части, которая не была обнародована, господин Зеленский предложил «пакет неядерного сдерживания», в котором Украина получит ракеты Tomahawk дальностью более 2400 км.
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Собеседник NYT назвал это «абсолютно невыполнимым запросом». По его словам, Tomahawk имеет радиус действия 1500 миль, что более чем в семь раз превышает радиус действия ракетных систем большой дальности под названием ATACMS, которые Украина получила в этом году.
Украина также не предоставила Вашингтону убедительных доказательств относительно того, как она будет использовать оружие большой дальности
Кроме того, список целей у РФ значительно превышает количество ракет, которые Соединенные Штаты или любой другой союзник могли бы поставить, не ставя под угрозу запасы, предназначенные для потенциальных конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии.
Напомним,
Президент Владимир Зеленский во время представления Плана мира в ВР заявлял, что Украина предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания, который будет достаточным для защиты от любой военной угрозы со стороны России.