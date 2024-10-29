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NYT: Зеленський у Плані перемоги просить передати Україні ракети Tomahawk

Київ • УНН

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Україна просить у США ракети Tomahawk з дальністю понад 2400 км в рамках "пакету неядерного стримування". Американські посадовці вважають цей запит нереалістичним через обмежені запаси та відсутність обґрунтування використання.

NYT: Зеленський у Плані перемоги просить передати Україні ракети Tomahawk

Пакет неядерного стримування, який згадується у Плані перемоги, що його представив президент України Володимир Зеленський, передбачає передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk. Про це з посиланням на власні джерела пише The New York Times, передає УНН.

Деталі

Видання вказує, що американські посадовці  в приватному порядку висловили певне обурення Планом перемоги Зеленського. Зокрема вони назвали його нереалістичним і майже повністю залежним від західної допомоги.

Як приклад в одній частині, яка не була оприлюднена, пан Зеленський запропонував "пакет неядерного стримування", в якому Україна отримає ракети Tomahawk дальністю понад 2400 км.

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Співрозмовник NYT назвав це "абсолютно нездійсненним запитом". За його словами, Tomahawk має радіус дії 1500 миль, що більш ніж у сім разів перевищує радіус дії ракетних систем великої дальності під назвою ATACMS, які Україна отримала цього року.

Україна також не надала Вашингтону переконливих доказів щодо того, як вона використовуватиме зброю великої дальності

- заявили високопосадовці США у розмову з NYT.

Окрім того, список цілей у рф значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати чи будь-який інший союзник могли б поставити, не ставлячи під загрозу запаси, призначені для потенційних конфліктів на Близькому Сході та в Азії.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський під час представлення Плану миру у ВР заявляв, що Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту від будь-якої воєнної загрози з боку росії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаПолітика
Tomahawk (сімейство ракет)
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