Київ пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський представив План миру, що включає розміщення в Україні неядерного стратегічного пакету стримування. Таємний додаток до плану вже отримали лідери США, Великобританії, Франції, Італії та Німеччини.
Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту від будь-якої воєнної загрози з боку росії. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час представлення Плану миру у ВР, передає УНН.
Зеленський під час пояснення третього пункту Плану перемоги, який полягає в стримуванні заявив, що під нього є таємний додаток. Його вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини.
Зеленський зазначив, що таємний додаток отримають і ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування.
Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку росії та який звузить варіативність дій росії до таких перспектив: або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжувати агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями
Тобто за його словами, пакет стримування – це факт, що росія або йде в дипломатію, або йде до втрати її машини війни.
Зеленський: "План перемоги – це гарантія, що божевільні в кремлі втратять можливість продовжувати війну"16.10.24, 13:48 • 13508 переглядiв
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.