Зеленський: "План перемоги – це гарантія, що божевільні в кремлі втратять можливість продовжувати війну"

Президент Володимир Зеленський заявив, що План перемоги України – це гарантія, що божевільні в кремлі втратять можливість продовжувати війну. Пре це він сказав під час представлення Плану у ВР, передає УНН.

"Україна відкрита до дипломатії, але до чесної. Саме тому в нас є Формула миру. Це гарантія перемовин без примусу України до несправедливості. Українці заслуговують на достойний мир.

План перемоги прокладе шлях до цього. План перемоги – це гарантія, що божевільні в кремлі втратять можливість продовжувати війну", - розповів Зеленський.

Тому за його словами, План перемоги є мостом до реалізації Формули миру і шляхом до чесної дипломатії.

"Але на цьому шляху Україна має бути сильною. Об’єднаною. Та свідомою – свідомою того, що росія не може відпустити Україну, але росія може та повинна Україну втратити. росія повинна назавжди втратити контроль над Україною і втратити навіть бажання такого контролю. Це гарантія життя для України. І водночас – гарантія спокою для Європи.

І щоб ми досягли цього, я прошу вас працювати на єдність в Україні та України – з партнерами. Переконувати партнерів. Бути тими, хто працює невтомно", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що іноді в час війни буває так, що суспільство поляризується. Але саме завдяки повазі одне до одного та вдячності суспільство зберігається. Попри поляризацію.

"Ми не воюємо одне з одним. Ми воюємо з росією на полі бою, у міжнародних відносинах, в економіці, в інформаційній сфері та в людських серцях.

Ми досягали й досягаємо результатів у битвах завдяки нашій єдності. Тому, будь ласка, не втрачаємо єдності.

Працюємо разом. Заради України. Заради перемоги України", - закликав Президент.

Доповнення

Наразі План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.

Президент України Володимир Зеленський представ у Верховній Раді План перемоги із п'яти пунктів.

Зеленський заявив, що якщо почати рухатися цим планом зараз, може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року.

17 жовтня Зеленський представить План перемоги в Європейській раді.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що партнери розуміють логіку Плану перемоги України. Україна очікує на конкретні кроки від партнерів у відповідь на представлений план.