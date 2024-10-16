"Якщо почати рухатися цим планом зараз, може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року": Зеленський прийшов на представлення Плану перемоги у ВР
Київ • УНН
Президент Зеленський прийшов на представлення Плану перемоги у Верховну Раду.
Президент України Володимир Зеленський прийшов у Верховну Раду для представлення народним депутатам Плану перемоги. Відео виступу оприлюднив Офіс Президента, пише УНН.
Сьогодні я хочу публічно вперше представити цей План. Терміновість Плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цим конкретним планом саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року
Деталі
Для представлення Главою держави Плану перемоги народним депутатам та українській спільноті нардепи зібралися у сесійній залі.
Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, План - з 5 пунктів і 3 таємних додатків.
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Наразі План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.
Очікувалося, що 12 жовтня під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Зеленський детальніше обговорить План перемоги з американським президентом Джо Байденом, але зустріч партнерів у Німеччині була скасована.
17 жовтня План перемоги буде представлений у Єврораді.
Відомо, що не весь План буде представлений публічно – він містить частини. Що будуть закриті з міркувань безпеки. Ймовірно, мова йде про три секретні додатки.
Що вже відомо про План перемоги
Відомо, що одна з основних ідей Плану – він може бути реалізований без огляду на плани російського диктатора путіна.
З інтерв’ю Зеленського CNN, яке було записане у вересні, стало відомо, що План містить чотири основні пункти, а також п’ятий пункт, що ймовірно стосується відбудови або підтримки тривалого миру. Два пункти стосуються воєнної сфери, один – військово-політичний, а ще два – економічний та геополітичний.
Відомо також, що частиною Плану є запрошення України до НАТО. Крім того, до Плану, як стало відомо, будуть включені запити на отримання більшої кількості далекобійних ракет ATACMS та Storm Shadow. І дозвіл на їх використання для ураження військових цілей у глибині рф.
Найбільше детально з представників української влади розкривав деталі Плану радник голови ОП Михайло Подоляк деякою мірою розкрив деталі кожного з цих пунктів:
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- військовий пакет, який буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни й аналізу того, що відбувається у Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння;
- патетичний примус росії, який полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі й має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших;
- економічний стимул, щоб змусити росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста;
- дипломатичний тиск на росію. Цей крок є окремою темою, оскільки потребує роботи із країнами нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що росія руйнує міжнародне право, у межах якого вони й можуть домінувати та мати можливість формувати інші альянси.