"Якщо почати рухатися цим планом зараз, може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року": Зеленський прийшов на представлення Плану перемоги у ВР

Президент України Володимир Зеленський прийшов у Верховну Раду для представлення народним депутатам Плану перемоги. Відео виступу оприлюднив Офіс Президента, пише УНН.

Сьогодні я хочу публічно вперше представити цей План. Терміновість Плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цим конкретним планом саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року