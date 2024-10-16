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"Якщо почати рухатися цим планом зараз, може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року": Зеленський прийшов на представлення Плану перемоги у ВР

Київ • УНН

 • 58755 перегляди

Президент Зеленський прийшов на представлення Плану перемоги у Верховну Раду.

"Якщо почати рухатися цим планом зараз, може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року": Зеленський прийшов на представлення Плану перемоги у ВР

Президент України Володимир Зеленський прийшов у Верховну Раду для представлення народним депутатам Плану перемоги. Відео виступу оприлюднив Офіс Президента, пише УНН.

Сьогодні я хочу публічно вперше представити цей План. Терміновість Плану перемоги саме зараз. Це пункти, більшість яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатися цим конкретним планом саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року

- сказав Зеленський

Деталі

Для представлення Главою держави Плану перемоги народним депутатам та українській спільноті нардепи зібралися у сесійній залі.

Як зазначив нардеп Олексій Гончаренко, План - з 5 пунктів і 3 таємних додатків.

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Наразі План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.

Очікувалося, що 12 жовтня під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Зеленський детальніше обговорить План перемоги з американським президентом Джо Байденом, але зустріч партнерів у Німеччині була скасована.

17 жовтня План перемоги буде представлений у Єврораді.  

Відомо, що не весь План буде представлений публічно – він містить частини. Що будуть закриті з міркувань безпеки. Ймовірно, мова йде про три секретні додатки.

Що вже відомо про План перемоги

Відомо, що одна з основних ідей Плану – він може бути реалізований без огляду на плани російського диктатора путіна.

З інтерв’ю Зеленського CNN, яке було записане у вересні, стало відомо, що План містить чотири основні пункти, а також п’ятий пункт, що ймовірно стосується відбудови або підтримки тривалого миру. Два пункти стосуються воєнної сфери, один – військово-політичний, а ще два – економічний та геополітичний.

Відомо також, що частиною Плану є запрошення України до НАТО. Крім того, до Плану, як стало відомо, будуть включені запити на отримання більшої кількості далекобійних ракет ATACMS та Storm Shadow. І дозвіл на їх використання для ураження військових цілей у глибині рф.

Найбільше детально з представників української влади розкривав деталі Плану радник голови ОП Михайло Подоляк деякою мірою розкрив деталі кожного з цих пунктів:

Без огляду на те, що в голові у путіна: що відомо про План перемоги від Зеленського 24.09.24, 13:28 • 200188 переглядiв

  • військовий пакет, який буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни й аналізу того, що відбувається у Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння;
  • патетичний примус росії, який полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі й має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших;
  • економічний стимул, щоб змусити росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста;
  • дипломатичний тиск на росію. Цей крок є окремою темою, оскільки потребує роботи із країнами нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що росія руйнує міжнародне право, у межах якого вони й можуть домінувати та мати можливість формувати інші альянси.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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