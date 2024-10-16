Президент сьогодні представить План перемоги у ВР: що відомо
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступить у Верховній Раді, де очікується представлення Плану перемоги. План містить військові, політичні та економічні пункти, частина яких залишиться засекреченою.
Сьогодні, 16 жовтня, очікується, що Президент України Володимир Зеленський представить План перемоги у Верховній Раді України. УНН зібрав для вас інформацію про сам План та сьогоднішній очікуваний виступ глави держави.
"У середу 16 жовтня президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді. Очевидно, зараз є лише одна причина для цього заходу - це публічне представлення Плану перемоги", - написав днями радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.
Наразі План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.
Очікувалося, що 12 жовтня під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Зеленський детальніше обговорить План перемоги з американським президентом Джо Байденом, але зустріч партнерів у Німеччині була скасована.
17 жовтня План перемоги уже представлений у Європейській Раді.
Відомо, що не весь План буде представлений публічно – він містить частини. Що будуть закриті з міркувань безпеки. Ймовірно, мова йде про три секретні додатки.
Що вже відомо про План перемоги
Відомо, що одна з основних ідей Плану – він може бути реалізований без огляду на плани російського диктатора Путіна.
З інтерв’ю Зеленського CNN, яке було записане у вересні, стало відомо, що План містить чотири основні пункти, а також п’ятий пункт, що ймовірно стосується відбудови або підтримки тривалого миру. Два пункти стосуються воєнної сфери, один – військово-політичний, а ще два – економічний та геополітичний.
Відомо також, що частиною Плану є запрошення України до НАТО. Крім того, до Плану, як стало відомо, будуть включені запити на отримання більшої кількості далекобійних ракет ATACMS та Storm Shadow. І дозвіл на їх використання для ураження військових цілей у глибині рф.
Найбільше детально з представників української влади розкривав деталі Плану Радник голови ОП Михайло Подоляк деякою мірою розкрив деталі кожного з цих пунктів:
Без огляду на те, що в голові у путіна: що відомо про План перемоги від Зеленського 24.09.24, 13:28 • 200188 переглядiв
- військовий пакет, який буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни й аналізу того, що відбувається у Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння;
- патетичний примус Росії, який полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі й має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших;
- економічний стимул, щоб змусити Росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста;
- дипломатичний тиск на Росію. Цей крок є окремою темою, оскільки потребує роботи із країнами нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що Росія руйнує міжнародне право в рамках якого вони й можуть домінувати та мати можливість формувати інші альянси.