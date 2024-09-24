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Без огляду на те, що в голові у путіна: що відомо про План перемоги від Зеленського

Без огляду на те, що в голові у путіна: що відомо про План перемоги від Зеленського

Київ • УНН

 • 200179 перегляди

Президент України презентує у Вашингтоні "План перемоги" з 5 пунктів. План передбачає посилення України без врахування позиції Росії та включає військову допомогу, економічні кроки і дипломатичний тиск.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з кількаденним офіційним візитом у США. І кульмінаційною подією цього візити має стати презентація таємничого плану, який вже встигли охрестити "Планом перемоги Зеленського". УНН розбирався що ж відомо про цей план і які саме пункти він може місити.

Без врахування настроїв путіна

Вперше про План перемоги глава держави заговорив на цьогорічній пресконференції до Дня незалежності України. Також, з інтерв’ю Зеленського  CNN, яке було записане вже у вересні, стало відомо, що План містить чотири основні пункти, а також п’ятий пункт, що ймовірно стосується відбудови або підтримки тривалого миру, адже, за словами Президента, він буде потрібний після війни.

Наріжною ідеєю Плану, ймовірно, є те, що його реалізація немає залежати від бажання чи небажання російського диктатора.

Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень (російського диктатора Володимира — ред.) путіна

- заявив глава держави під час триваючого візиту до США.

Подібну тезу озвучував і голова Офісу Президента Андрій Єрмак:

"Цей план про те, як створити атмосферу та ситуацію, коли можна буде не зважати на те, що в голові Путіна. І щоб Росія дійсно була змушена сісти за стіл переговорів та прийняти закінчення цієї війни на умовах, які є прийнятними для України. А наші умови зрозумілі – все описано в Формулі миру президента Зеленського".

У кремлі пообіцяли вивчити план перемоги Зеленського 23.09.24, 14:29 • 49420 переглядiв

Пізніше Єрмак також додав, що запрошення України до НАТО є частиною Плану перемоги, і закликав партнерів не зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії.

Чіткі, але поки таємничі кроки

Президент і його команда неодноразово наголошували, що План містить чіткі кроки для забезпечення справедливого миру. Також План подається, як шлях до повної реалізації раніше озвученої Формули миру (вона нагадаємо містить 10 пунктів: радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих (в тому числі і викрадених українських дітей); виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни).

Також Президент заявив, що План розрахований на швидкі рішення партнерів з жовтня по грудень.

Як ми вже вказали вище загалом у Плані перемоги 5 пунктів. Щодо чотирьох основних є певна ясність, яку внесли з боку Офісу президента: військова допомога Україні, економічні кроки, дипломатичний тиск на агресора і "політичний примус Росії".

Радник голови ОП Михайло Подоляк деякою мірою розкрив деталі кожного з цих пунктів:

  • військовий пакет, який буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни й аналізу того, що відбувається у Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння;
  • патетичний примус Росії, який полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі й має право бути членом будь-якого альянсу. Вимоги якихось третіх країн не повинні впливати на думку інших;
  • економічний стимул, щоб змусити Росію адекватно сприймати реальність. Це стосується нарощування суттєвих інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти країни-терориста;
  • дипломатичний тиск на Росію. Цей крок є окремою темою, оскільки потребує роботи із країнами нейтрального поясу, які не усвідомлюють, що Росія руйнує міжнародне право в рамках якого вони й можуть домінувати та мати можливість формувати інші альянси.

Він також додав, що цей план є чітким розумінням того, "які потрібні інструменти, в якій кількості і скільки це вартує для того, щоб можна було цю війну правильно фіналізувати".

Вже після заяв Подоляка британське видання The Times оприлюднило свою версію Плану перемоги.  За інформацією британських журналістів, план передбачає:

  • запит на західні гарантії безпеки, схожі на пакт про взаємну оборону, укладений у рамках членства в НАТО;
  • продовження операції ЗСУ у Курській області, щоб мати «територіальний козир»;
  • запит на «конкретні» сучасні види озброєння;
  • міжнародну фінансову допомогу для відновлення зруйнованої економіки України.

Британські журналісти вважають, що Зеленський хоче убезпечити від Дональда Трампа американську підтримку України.

Разом з цим, один зі співрозмовників Times наголосив, що замороження війни "точно не може бути основою для переговорів".

Певні месседжі, ймовірно, закладені у Плані озвучило і агентство Bloomberg. Зокрема, за їх інформацією, План (окрім вже підтвердженого на сьогодні наполягання на членстві України в НАТО), містить зобов’язання США щодо постійного постачання сучасного озброєння Україні – що певним чином співвідноситься з тезою, озвученою The Times, про те, що Президент України хоче зберегти американську підтримку навіть у разі приходу до влади в США Трампа.

Очікується, що План перемоги буде представлений президентові США Джо Байдену 26 вересня у Вашингтоні. З Планом також ознайомляться кандидати на посаду глави Сполучених штатів Камала Гарріс та Дональд Трамп.

План перемоги України розрахований на підтримку Байдена - Зеленський22.09.24, 20:40 • 35394 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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