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Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Без оглядки на то, что в голове у путина: что известно о Плане победы от Зеленского

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 10:28  •  2824 просмотра

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Президент Украины презентует в Вашингтоне «План победы» из 5 пунктов. План предусматривает усиление Украины без учета позиции России и включает военную помощь, экономические шаги и дипломатическое давление.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с многодневным официальным визитом в США. И кульминационным событием этого визита должна стать презентация таинственного плана, который уже успели окрестить «Планом победы Зеленского». УНН разбирался что же известно об этом плане и какие именно пункты он может содержать.

Без учета настроений путина

Впервые о Плане победы глава государства заговорил на нынешней пресс-конференции ко Дню независимости Украины. Также, из интервью Зеленского  CNN, которое было записано уже в сентябре, стало известно, что План содержит четыре основных пункта, а также пятый пункт, вероятно касающийся восстановления или поддержки длительного мира, ведь, по словам Президента, он будет нужен после войны.

Краеугольной идеей Плана, вероятно, является то, что его реализация не зависит от желания или нежелания российского диктатора.

Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от каких-либо решений (российского диктатора Владимира - ред.) Путина

- заявил глава государства во время продолжающегося визита в США.

Подобный тезис озвучивал и глава Офиса Президента Андрей Ермак:

«Этот план о том, как создать атмосферу и ситуацию, когда можно будет не обращать внимания на то, что в голове Путина. И чтобы Россия действительно была вынуждена сесть за стол переговоров и принять окончание этой войны на условиях, которые являются приемлемыми для Украины. А наши условия понятны - все описано в Формуле мира президента Зеленского».

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Позже Ермак также добавил, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы, и призвал партнеров не обращать внимания на угрозы эскалации со стороны России.

Четкие, но пока таинственные шаги

Президент и его команда неоднократно подчеркивали, что План содержит четкие шаги для обеспечения справедливого мира. Также План подается, как путь к полной реализации ранее озвученной Формулы мира (она напомним содержит 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных (в том числе и похищенных украинских детей); выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны).

Также Президент заявил, что План рассчитан на быстрые решения партнеров с октября по декабрь.

Как мы уже указали выше в целом в Плане победы 5 пунктов. По четырем основным есть определенная ясность, которую внесли со стороны Офиса президента: военная помощь Украине, экономические шаги, дипломатическое давление на агрессора и «политическое принуждение России».

Советник главы ОП Михаил Подоляк в некоторой степени раскрыл детали каждого из этих пунктов:

  • военный пакет, который будет четко структурирован в соответствии с сегодняшним этапом войны и анализа того, что происходит в Курской области с точки зрения использования отечественного вооружения;
  • патетическое принуждение России, заключающееся в том, что Украина самостоятельно выбирает свою роль в глобальном политическом процессе и имеет право быть членом любого альянса. Требования каких-то третьих стран не должны влиять на мнение других;
  • экономический стимул, чтобы заставить Россию адекватно воспринимать реальность. Это касается наращивания существенных инвестиций в военное производство на территории Украины, а также аудит санкций, которые работают против страны-террориста;
  • дипломатическое давление на Россию. Этот шаг является отдельной темой, поскольку требует работы со странами нейтрального пояса, которые не осознают, что Россия разрушает международное право в рамках которого они и могут доминировать и иметь возможность формировать другие альянсы.

Он также добавил, что этот план является четким пониманием того, «какие нужны инструменты, в каком количестве и сколько это стоит для того, чтобы можно было эту войну правильно финализировать».

Уже после заявлений Подоляка британское издание The Times обнародовало свою версию Плана победы.  По информации британских журналистов, план предусматривает:

  • запрос на западные гарантии безопасности, похожие на пакт о взаимной обороне, заключенный в рамках членства в НАТО;
  • продолжение операции ВСУ в Курской области, чтобы иметь «территориальный козырь»;
  • запрос на «конкретные» современные виды вооружения;
  • международную финансовую помощь для восстановления разрушенной экономики Украины.

Британские журналисты считают, что Зеленский хочет обезопасить от Дональда Трампа американскую поддержку Украины.

Вместе с этим, один из собеседников Times подчеркнул, что замораживание войны «точно не может быть основой для переговоров».

Определенные месседжи, вероятно, заложенные в Плане озвучило и агентство Bloomberg. В частности, по их информации, План (помимо уже подтвержденного на сегодня настаивания на членстве Украины в НАТО), содержит обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения Украине - что определенным образом соотносится с тезисом, озвученным The Times, о том, что Президент Украины хочет сохранить американскую поддержку даже в случае прихода к власти в США Трампа.

Ожидается, что План победы будет представлен президенту США Джо Байдену 26 сентября в Вашингтоне. С Планом также ознакомятся кандидаты на пост главы Соединенных штатов Камала Харрис и Дональд Трамп.

План победы Украины рассчитан на поддержку Байдена - Зеленский 22 сентября 2024, 17:40 • 34320 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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