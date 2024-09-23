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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

В кремле пообещали изучить план победы Зеленского

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 11:29  •  19542 просмотра

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Песков заявил о готовности рассмотреть план победы Украины, но только после официальной публикации. Россия отказывается участвовать в «саммите мира» по Украине, даже по приглашению.

В москве заявили, что готовы изучить план победы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

пжсков считает, что ценить план можно будет только тогда, когда документ будет официально обнародован.

Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-то по официальным источникам будет появляться какая-то информация, мы, конечно же, внимательно изучим (план победы - ред.)... Пока же очень много разной, в том числе противоречивой, информации, недостоверной. Мы к этому относимся очень сдержанно

- заявил спикер кремля. 

План победы Украины рассчитан на поддержку Байдена - Зеленский 22 сентября 2024, 17:40 • 34043 просмотра

Дополнение

Вместе с тем, в москве заявили, что представители рф не будут участвовать в «саммите мира» по Украине, даже если их пригласят. В кремле объясняют - россия готова к переговорам только с учетом «ситуации на земле» и ее интересов.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже имеет полностью подготовленный план победы, все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Самое главное теперь - решимость реализовать.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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