В кремле пообещали изучить план победы Зеленского
Киев • УНН
Песков заявил о готовности рассмотреть план победы Украины, но только после официальной публикации. Россия отказывается участвовать в «саммите мира» по Украине, даже по приглашению.
В москве заявили, что готовы изучить план победы президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков, пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
пжсков считает, что ценить план можно будет только тогда, когда документ будет официально обнародован.
Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-то по официальным источникам будет появляться какая-то информация, мы, конечно же, внимательно изучим (план победы - ред.)... Пока же очень много разной, в том числе противоречивой, информации, недостоверной. Мы к этому относимся очень сдержанно
План победы Украины рассчитан на поддержку Байдена - Зеленский 22 сентября 2024, 17:40 • 34043 просмотра
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Вместе с тем, в москве заявили, что представители рф не будут участвовать в «саммите мира» по Украине, даже если их пригласят. В кремле объясняют - россия готова к переговорам только с учетом «ситуации на земле» и ее интересов.
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже имеет полностью подготовленный план победы, все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к плану. Самое главное теперь - решимость реализовать.