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Україна вже повністю підготувала план перемоги - Зеленський

Україна вже повністю підготувала план перемоги - Зеленський

Київ • УНН

 • 39505 перегляди

Президент України заявив про повну готовність плану перемоги з усіма пунктами та деталями. Зеленський наголосив на важливості рішучості в реалізації плану та відкинув альтернативи миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже повністю підготовлений план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати. Немає і не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни, чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже і всієї Європи. Саме заради цього працюємо

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США. Зеленський подякував за підтримку та анонсував представлення плану перемоги України Байдену та кандидатам у президенти США.

Зеленський повідомляв, що план перемоги України містить 4 основних пункти і один післявоєнний. Мова про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, економічну підтримку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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konhres-spoluchenykh-shtativКонгрес Сполучених Штатів
yevropaЄвропа
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volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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