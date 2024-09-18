Україна вже повністю підготувала план перемоги - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив про повну готовність плану перемоги з усіма пунктами та деталями. Зеленський наголосив на важливості рішучості в реалізації плану та відкинув альтернативи миру.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже повністю підготовлений план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш план перемоги, всі пункти, всі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до плану. Все пропрацьовано. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати. Немає і не може бути жодної альтернативи миру, жодної заморозки війни, чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна і тривала безпека для України, а отже і всієї Європи. Саме заради цього працюємо
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США. Зеленський подякував за підтримку та анонсував представлення плану перемоги України Байдену та кандидатам у президенти США.
Зеленський повідомляв, що план перемоги України містить 4 основних пункти і один післявоєнний. Мова про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, економічну підтримку.