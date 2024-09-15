Зеленський про план перемоги України: містить 4 основних пункти та 1 - післявоєнний

План перемоги України, який Президент Володимир Зеленський збирається представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основних пункти і один післявоєнний. Мова про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, економічну підтримку. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Фаріду Закарії на CNN, передає УНН.

Так, я буду говорити з ним про те (Байденом - ред.), як зміцнити нас перед самітом миру, щоб ми займали сильну позицію, тому що дипломатичні рішення хороші, якщо ти сильний. Інакше путін навіть не буде брати в цьому участі. Я гадаю, що за інших обставин вони не будуть зацікавлені в тому, щоб зупинити війну. Тому в мене є план. Так, план перемоги, бо для нас перемога означає бути дуже сильними і бути готовими до сильної дипломатії. Саме тому я підготував декілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом, - сказав Зеленський.

Він зазначив, що мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для України.

І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові. Якщо президент Байден оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові, - додав Зеленський.

Також він розповів, що планує показати план Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США. Зеленський подякував за підтримку та анонсував представлення плану перемоги України Байдену та кандидатам у президенти США.

Радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про те, що Володимир Зеленський під час візиту до США може оголосити про готовність до локального припинення вогню на окремих ділянках фронту.