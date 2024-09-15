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Зеленський про план перемоги України: містить 4 основних пункти та 1 - післявоєнний

Зеленський про план перемоги України: містить 4 основних пункти та 1 - післявоєнний

Київ • УНН

 • 74459 перегляди

Президент Зеленський анонсував план перемоги України з 4 основних пунктів та 1 післявоєнного. План включає безпеку, геополітичне місце України, військову та економічну підтримку.

План перемоги України, який Президент Володимир Зеленський збирається представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основних пункти і один післявоєнний. Мова про безпеку, геополітичне місце України, сильну військову підтримку, економічну підтримку. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Фаріду Закарії на CNN, передає УНН.

Так, я буду говорити з ним про те (Байденом - ред.), як зміцнити нас перед самітом миру, щоб ми займали сильну позицію, тому що дипломатичні рішення хороші, якщо ти сильний. Інакше путін навіть не буде брати в цьому участі. Я гадаю, що за інших обставин вони не будуть зацікавлені в тому, щоб зупинити війну. Тому в мене є план. Так, план перемоги, бо для нас перемога означає бути дуже сильними і бути готовими до сильної дипломатії. Саме тому я підготував декілька пунктів. Чотири з них – основні пункти. Плюс один, який нам потрібен після війни. Отже, я поділюся з Байденом,

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що мова про безпеку, мова про геополітичне місце України, мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для України.

І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими. Але я думаю, що це головне. Ми готові. Якщо президент Байден оцінить і підтримає наш план і якщо він і його команда зможуть додати ще щось, що посилить нашу позицію, ми будемо готові,

- додав Зеленський.

Також він розповів, що планує показати план Дональду Трампу та Камалі Гарріс.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США. Зеленський подякував за підтримку та анонсував представлення плану перемоги України Байдену та кандидатам у президенти США.

Радник Президента України з комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію про те, що Володимир Зеленський під час візиту до США може оголосити про готовність до локального припинення вогню на окремих ділянках фронту.

Павло Башинський

Павло Башинський

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