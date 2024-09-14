Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США та планує представити план перемоги
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США. Зеленський подякував за підтримку та анонсував представлення плану перемоги України Байдену та кандидатам у президенти США.
Зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Під час перемовин Глава України висловив подяку за постійну підтримку України з боку як Президента США Джо Байдена, так і Конгресу, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення ворожої держави.
Зеленський повідомив, що найближчим часом планує особисто представити план перемоги України як Президенту Джо Байдену, так і кандидатам у президенти від Республіканської та Демократичної партій. Президент України наголосив на важливості двопартійної підтримки, особливо у контексті майбутніх виборів у США.
Цінуємо підтримку Президента та Конгресу США від самого початку цієї війни. Дякуємо за ухвалення дуже важливого законопроекту в Конгресі. Сподіваюся, що все це надійде якомога швидше до України та посилить нашу армію
Зеленський: 103 українських захисники повернулися з полону14.09.24, 21:45 • 25280 переглядiв