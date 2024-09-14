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Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США та планує представити план перемоги

Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США та планує представити план перемоги

Київ • УНН

 • 87493 перегляди

Президент України провів зустріч з двопартійною делегацією Конгресу США. Зеленський подякував за підтримку та анонсував представлення плану перемоги України Байдену та кандидатам у президенти США.

Зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Під час перемовин Глава України висловив подяку за постійну підтримку України з боку як Президента США Джо Байдена, так і Конгресу, яка надається з перших днів повномасштабного вторгнення ворожої держави.

Зеленський повідомив, що найближчим часом планує особисто представити план перемоги України як Президенту Джо Байдену, так і кандидатам у президенти від Республіканської та Демократичної партій. Президент України наголосив на важливості двопартійної підтримки, особливо у контексті майбутніх виборів у США.

Цінуємо підтримку Президента та Конгресу США від самого початку цієї війни. Дякуємо за ухвалення дуже важливого законопроекту в Конгресі. Сподіваюся, що все це надійде якомога швидше до України та посилить нашу армію

- зазначив Володимир Зеленський.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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