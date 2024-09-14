Зеленский встретился с делегацией Конгресса США и планирует представить план победы

Встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Во время переговоров Глава Украины выразил благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны как Президента США Джо Байдена, так и Конгресса, которая предоставляется с первых дней полномасштабного вторжения враждебного государства.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время планирует лично представить план победы Украины как Президенту Джо Байдену, так и кандидатам в президенты от Республиканской и Демократической партий. Президент Украины подчеркнул важность двухпартийной поддержки, особенно в контексте предстоящих выборов в США.

Ценим поддержку Президента и Конгресса США с самого начала этой войны. Спасибо за принятие очень важного законопроекта в Конгрессе. Надеюсь, что все это поступит как можно скорее в Украину и усилит нашу армию - отметил Владимир Зеленский.

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