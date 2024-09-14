Зеленский: 103 украинских защитника вернулись из плена
Киев • УНН
Президент Украины сообщил об обмене пленными, в результате которого освобождены 103 украинских военных. Зеленский также обсудил военную помощь с конгрессменами США и отметил День танкиста.
Проинформировал о важных событиях этого дня, в частности об очередном обмене пленными, успехах на международной арене и праздновании украинских героев. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Первое: провели еще один обмен. 103 защитника Украины возвращены из российского плена. Ребята были в неволе еще с двадцать второго года - с первых месяцев войны. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, полицейские, воины других элементов наших Сил обороны и безопасности Украины. Защитники, в частности, Киевщины, Донетчины - это и Мариуполь, и "Азовсталь", и другие части области. Также захваченные в плен на Харьковщине, Херсонщине
По информации, некоторые из военнослужащих находятся в тяжелом состоянии из-за полученных ранений, но им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Президент поблагодарил команду, которая занимается обменами, и боевые бригады, которые пополняют "обменный фонд" Украины. В частности, он отметил важность операции в Курской области, которая дала толчок для этого обмена.
Кроме того, Зеленский провел встречу с делегацией конгрессменов США, во время которой обсуждались потребности Украины на фронте. Президент подчеркнул важность своевременной поставки военной помощи и оперативной реализации договоренностей.
Каждая задержка с военными пакетами имеет свое негативное последствие на фронте. Каждое действительно своевременное, быстрое снабжение имеет положительное влияние
Президент также сообщил, что готовится к предстоящим встречам в Соединенных Штатах.
В своем обращении глава государства отметил и украинских танкистов, подписав указ о награждении в честь их профессионального праздника. Он поблагодарил всех, кто причастен к успехам танковых войск - от ремонтников до дипломатов, которые работают над получением новых боевых машин для Украины.
В завершение Зеленский вспомнил о Дне кино, который традиционно празднуют в Украине ежегодно во вторую субботу сентября. Президент выразил благодарность всем, кто с помощью кино доносит правду о войне и формирует положительный имидж Украины на международной арене.
Зеленський: Україна тримає позиції на Донеччині попри складнощі14 сентября 2024, 18:23 • 14078 просмотров