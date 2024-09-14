Зеленский: 103 украинских защитника вернулись из плена

Проинформировал о важных событиях этого дня, в частности об очередном обмене пленными, успехах на международной арене и праздновании украинских героев. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Первое: провели еще один обмен. 103 защитника Украины возвращены из российского плена. Ребята были в неволе еще с двадцать второго года - с первых месяцев войны. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, полицейские, воины других элементов наших Сил обороны и безопасности Украины. Защитники, в частности, Киевщины, Донетчины - это и Мариуполь, и "Азовсталь", и другие части области. Также захваченные в плен на Харьковщине, Херсонщине - отметил Владимир Зеленский.

По информации, некоторые из военнослужащих находятся в тяжелом состоянии из-за полученных ранений, но им будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Президент поблагодарил команду, которая занимается обменами, и боевые бригады, которые пополняют "обменный фонд" Украины. В частности, он отметил важность операции в Курской области, которая дала толчок для этого обмена.

Кроме того, Зеленский провел встречу с делегацией конгрессменов США, во время которой обсуждались потребности Украины на фронте. Президент подчеркнул важность своевременной поставки военной помощи и оперативной реализации договоренностей.

Каждая задержка с военными пакетами имеет свое негативное последствие на фронте. Каждое действительно своевременное, быстрое снабжение имеет положительное влияние - добавил Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что готовится к предстоящим встречам в Соединенных Штатах.

В своем обращении глава государства отметил и украинских танкистов, подписав указ о награждении в честь их профессионального праздника. Он поблагодарил всех, кто причастен к успехам танковых войск - от ремонтников до дипломатов, которые работают над получением новых боевых машин для Украины.

В завершение Зеленский вспомнил о Дне кино, который традиционно празднуют в Украине ежегодно во вторую субботу сентября. Президент выразил благодарность всем, кто с помощью кино доносит правду о войне и формирует положительный имидж Украины на международной арене.

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