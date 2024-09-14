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Зеленський: 103 українських захисники повернулися з полону

Зеленський: 103 українських захисники повернулися з полону

Київ • УНН

 • 25280 перегляди

Президент України повідомив про обмін полоненими, в результаті якого звільнено 103 українських військових. Зеленський також обговорив військову допомогу з конгресменами США та відзначив День танкіста.

Поінформував про важливі події цього дня, зокрема про черговий обмін полоненими, успіхи на міжнародній арені та відзначення українських героїв. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Перше: провели ще один обмін. 103 захисники України повернуто з російського полону. Хлопці були в неволі ще з двадцять другого року – з перших місяців війни. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники, поліцейські, воїни інших елементів наших Сил оборони та безпеки України. Захисники, зокрема, Київщини, Донеччини – це і Маріуполь, і "Азовсталь", і інші частини області. Також захоплені в полон на Харківщині, Херсонщині

- зазначив Володимир Зеленський.

За інформацією, деякі з військовослужбовців перебувають у важкому стані через отримані поранення, але їм буде надано всю необхідну медичну допомогу. Президент подякував команді, яка займається обмінами, та бойовим бригадам, які поповнюють "обмінний фонд" України. Зокрема, він наголосив на важливості операції в Курській області, яка дала поштовх для цього обміну.

Крім того, Зеленський провів зустріч із делегацією конгресменів США, під час якої обговорювалися потреби України на фронті. Президент підкреслив важливість своєчасного постачання військової допомоги та оперативної реалізації домовленостей.

Кожна затримка з військовими пакетами має свій негативний наслідок на фронті. Кожне дійсно вчасне, швидке постачання має позитивний влив

- додав Володимир Зеленський.

Президент також повідомив, що готується до майбутніх зустрічей у Сполучених Штатах.

У своєму зверненні глава держави відзначив і українських танкістів, підписавши указ про нагородження на честь їх професійного свята. Він подякував всім, хто причетний до успіхів танкових військ – від ремонтників до дипломатів, які працюють над отриманням нових бойових машин для України.

На завершення Зеленський згадав про День кіно, який традиційно святкують в Україні щороку в другу суботу вересня. Президент висловив вдячність всім, хто за допомогою кіно доносить правду про війну та формує позитивний імідж України на міжнародній арені.

Зеленський: Україна тримає позиції на Донеччині попри складнощі14.09.24, 21:23 • 57514 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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