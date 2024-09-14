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Зеленський: Україна тримає позиції на Донеччині попри складнощі

Зеленський: Україна тримає позиції на Донеччині попри складнощі

Київ • УНН

 • 57514 перегляди

Президент Зеленський обговорив з Головкомом Сирським ситуацію на фронті. Україна тримає позиції на Донеччині та продовжує тиснути на рф, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли.

Під час традиційного вечірнього звернення поінформував про розмову з Головкомом Сирським щодо поточної ситуації на фронті. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Зокрема, обговорювалися ключові напрямки на Донеччині, де українські військові продовжують тримати позиції попри складні умови.

Щойно я говорив з Головкомом Сирським. Доповідь щодо фронту: Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко

- зазначив Володимир Зеленський.

Також Президент торкнувся ситуації на Курщині, зокрема дій Збройних сил України та реакції російської сторони на українські операції. Він підкреслив, що Україна продовжує діяти згідно з планом, захищаючи свої фундаментальні інтереси.

Зеленський підкреслив важливість тиску на країну-терорист, зазначивши, що українські дії спрямовані на те, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну.

Тиснемо на росію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну

- резюмував Володимир Зеленський.

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