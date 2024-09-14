Понад 70 "Шахедів" запущено по Україні: більшість було знищено силами ППО - Зеленський
Київ • УНН
Країна-терорист атакувала Україну понад 70 "Шахедами" вночі, більшість з яких було збито. Зеленський подякував захисникам неба та наголосив на важливості посилення ППО за підтримки міжнародних партнерів.
Вночі рф атакувала Україну понад 70 "Шахедами", більшість з яких збито. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Президент України Володимир Зеленський висловив подяку воїнам армійської авіації, мобільним вогневим групам та підрозділам ППО, які захищали небо над Київською, Черкаською, Житомирською, Вінницькою, Одеською, Сумською, Дніпропетровською, Полтавською, Херсонською, Харківською та Донецькою областями.
Дякую за захист неба
Він також наголосив на важливості посилення повітряної оборони та залучення додаткових можливостей для захисту життя українців, зазначивши, що Україна продовжує працювати над цим із міжнародними партнерами.
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