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ЗСУ: За добу ліквідовано 1210 російських військових

ЗСУ: За добу ліквідовано 1210 російських військових

Київ • УНН

 • 26403 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати противника за добу. Загальні втрати росіян з початку війни сягнули 632630 осіб, знищено 8674 танки та 17043 бронемашини.

Протягом доби противник втратив 1210 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати противника за період з 24.02.22 по 14.09.24:

- Особовий склад: 632630 (+1210).

- Танки: 8674 (+3).

- Броньовані бойові машини: 17043 (+40).

- Артилерійські системи: 18086 (+25).

- РСЗВ: 1186 (+1).

- Засоби ППО: 946 (+1).

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 328.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 15149 (+36).

- Крилаті ракети: 2591.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 24631 (+71).

- Спеціальна техніка: 3084 (+13).

На фронті відбулося 115 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку - Генштаб13.09.24, 23:14 • 20227 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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