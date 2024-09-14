ЗСУ: За добу ліквідовано 1210 російських військових
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати противника за добу. Загальні втрати росіян з початку війни сягнули 632630 осіб, знищено 8674 танки та 17043 бронемашини.
Протягом доби противник втратив 1210 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати противника за період з 24.02.22 по 14.09.24:
- Особовий склад: 632630 (+1210).
- Танки: 8674 (+3).
- Броньовані бойові машини: 17043 (+40).
- Артилерійські системи: 18086 (+25).
- РСЗВ: 1186 (+1).
- Засоби ППО: 946 (+1).
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 15149 (+36).
- Крилаті ракети: 2591.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 24631 (+71).
- Спеціальна техніка: 3084 (+13).
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