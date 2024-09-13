На фронті відбулося 115 боєзіткнень, найгарячіше на Курахівському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 115 боєзіткнень. Сьогодні найгарячішою була ситуація на Курахівському напрямку, втім противник був теж активний на Лиманському та Покровському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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За інформацією, терористична країна нанесла по території України ракетний удар із застосуванням однієї ракети, 63 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 73 КАБ), використала для ураження 567 дронів-камікадзе.

Щодо ситуації на напрямках

На Харківському: окупанти 4 рази атакували біля Вовчанська, Гатища, Глибокого та Липців. Нині ще триває 2 бойових зіткнення.

На Куп’янському: 11 разів безуспішно терористи намагалися просунутися біля Синьківки, Глушківки, Лозової, Петропавлівки, Новоосинового та Стельмахівки.

На Лиманському: загарбники атакували 22 рази в районах Копанок, Греківки, Твердохлібового, Макіївки, Невського, Ямполівки, Торського, Серебрянки та Білогорівки. Досі точиться 6 боєзіткнень.

На Сіверському: противник 3 рази атакували в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Виїмка.

На Краматорському: атаки ворога поблизу Часового Яру та Андріївки успіху не мали.

На Торецькому: супротивник 6 разів атакував поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки. П’ять атак відбито, триває ще один бій.

На Покровському: окупанти 19 разів штурмували в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новотроїцьке, та Гродівка. ЗСУ відбили 16 атак, втім триває ще 3 боєзіткнення в районах населених пунктів Селідове, Михайлвка та Новогродівка.

На Курахівському: простежується складна ситуація, адже терористи 35 разів атакували біля Українська, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Нині Захисники відбили 30 атак, 5 боєзіткнень тривають.

На Времівському: ЗСУ відбили 5 атак поблизу Катеринівки, Вугледара та Золотої Ниви; втім ще дві тривають.

На Придніпровському: окупанти здійснили 5 невдалих спроб штурмувати позиції Захисників.

Генштаб: на фронті кількість боїв збільшилась до 69, росіяни вдарили 16 КАБами по курській області