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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 115 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении - Генштаб

На фронте произошло 115 боестолкновений, горячее всего на Кураховском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 20:14  •  3882 просмотра

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Генштаб ВСУ сообщает о 115 боестолкновениях на фронте. Самые активные бои на Кураховском, Лиманском и Покровском направлениях.

На фронте произошло 115 боестолкновений. Сегодня самой горячей была ситуация на Кураховском направлении, впрочем противник был тоже активен на Лиманском и  Покровском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации, террористическая страна нанесла по территории Украины ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных ударов (задействовал, в частности 73 КАБ), использовала для поражения 567 дронов-камикадзе.

О ситуации на направлениях

На Харьковском: оккупанты 4 раза атаковали возле Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцов. Сейчас еще продолжается 2 боевых столкновения.

На Купянском: 11 раз безуспешно террористы пытались продвинуться возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосиново и Стельмаховки.

На Лиманском: захватчики атаковали 22 раза в районах Копанок, Грековки, Твердохлебово, Макеевки, Невского, Ямполовки, Торского, Серебрянки и Белогоровки. До сих пор продолжается 6 боестолкновений.

На Северском: противник 3 раза атаковали в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное и Выемка.

На Краматорском: атаки врага вблизи Часового Яра и Андреевки успеха не имели.

На Торецком: противник 6 раз атаковал вблизи Дачного, Торецка и Нелиповки. Пять атак отбиты, продолжается еще один бой.

На Покровском: оккупанты 19 раз штурмовали в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое, и Гродовка. ВСУ отбили 16 атак, впрочем продолжается еще 3 боестолкновения в районах населенных пунктов Селидово, Михайловка и Новогродовка.

На Кураховском: прослеживается сложная ситуация, ведь террористы 35 раз атаковали у Украинской, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. Сейчас Защитники отбили 30 атак, 5 боестолкновений продолжаются.

На Времовском: ВСУ отбили 5 атак вблизи Катериновки, Угледара и Золотой Нивы; впрочем, еще две продолжаются.

На Приднепровском: оккупанты совершили 5 неудачных попыток штурмовать позиции Защитников.

Генштаб: на фронті кількість боїв збільшилась до 69, росіяни вдарили 16 КАБами по курській області13 сентября 2024, 14:04 • 16208 просмотров

Юлия Котвицкая

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