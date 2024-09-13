Генштаб: на фронте количество боев увеличилось до 69, россияне ударили 16 КАБами по курской области
Киев • УНН
На фронте произошло 69 боевых столкновений. россияне нанесли 15 ударов 16 управляемыми авиабомбами по курской области рф. Украинские защитники продолжают активно противодействовать агрессору на всех направлениях.
Ситуация на фронте остается напряженной. Всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений. За сегодня армия рф нанесла 15 ударов шестнадцатью управляемыми авиабомбами по курской области. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 13 сентября, передает УНН.
Пограничные населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской областей продолжают страдать от артобстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Семеновка, Стариково и Возрожденовское. Также, агрессор нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Павловка, Ахтырка, Ямполь и Кислая Дубина, применив восемь КАБов.
Бомбардируют россияне и курскую область рф. Как указали в Генштабе по имеющейся информации в настоящее время по ее территории нанесено 15 ударов шестнадцатью управляемыми авиабомбами.
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Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Гатища.
На Купянском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки неподалеку Петропавловки и Стельмаховки, еще три боестолкновения продолжаются вблизи Синьковки, Глушковки и Лозовой.
На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 14 атак возле Копанок, Грековки, Макеевки, Невского, Ямполовки, Торского, Серебрянки и Белогоровки. Десять боестолкновений в настоящее время завершились, еще четыре - продолжаются. Противник применял штурмовую авиацию по районам Новоегоровки и Серебрянского лесничества.
Враг проводил наступательные действия на Северском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное и Выемка. Силы обороны Украины устойчиво сдерживают врага. Сейчас отбито три атаки оккупантов.
На Краматорском направлении захватчики совершили три штурма позиций нашей армии вблизи Часового Яра и Андреевки. Один бой завершен, еще два - продолжаются. Авиационные удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Бондарное и Часов Яр.
На Торецком направлении, при поддержке авиации, произошло две вражеские атаки в районе Дачного. Агрессор наносит авиационные удары по Торецку, Константиновке, Щербиновке и Петровке, уже применив девять авиабомб.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое и Гродовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Потери врага уточняются.
Сегодня горячее всего на Кураховском направлении, оккупанты провели 21 атаку вблизи Украинской, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. В настоящее время идет четыре боя в районах Константиновки и Желанного Первого.
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На Времовском направлении подразделения наших войск отбили четыре штурма россиян неподалеку Катериновки, Угледара и Золотой Нивы. На данный момент продолжаются еще три боестолкновения в трех локациях в районе Угледара.
На Приднепровском направлении нашими защитниками отражена одна вражеская атака, еще одна - продолжается. Подверглись ударам неуправляемыми авиационными ракетами Николаевка, Одрадокаменка и Казацкое.
На Ореховском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время атакующих действий врага не зафиксировано.
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