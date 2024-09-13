Генштаб: на фронте количество боев увеличилось до 69, россияне ударили 16 КАБами по курской области

Ситуация на фронте остается напряженной. Всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений. За сегодня армия рф нанесла 15 ударов шестнадцатью управляемыми авиабомбами по курской области. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 13 сентября, передает УНН.

Пограничные населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской областей продолжают страдать от артобстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Семеновка, Стариково и Возрожденовское. Также, агрессор нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Павловка, Ахтырка, Ямполь и Кислая Дубина, применив восемь КАБов.

Бомбардируют россияне и курскую область рф. Как указали в Генштабе по имеющейся информации в настоящее время по ее территории нанесено 15 ударов шестнадцатью управляемыми авиабомбами.

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Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты один раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Гатища.

На Купянском направлении украинские воины отбили две вражеские атаки неподалеку Петропавловки и Стельмаховки, еще три боестолкновения продолжаются вблизи Синьковки, Глушковки и Лозовой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 14 атак возле Копанок, Грековки, Макеевки, Невского, Ямполовки, Торского, Серебрянки и Белогоровки. Десять боестолкновений в настоящее время завершились, еще четыре - продолжаются. Противник применял штурмовую авиацию по районам Новоегоровки и Серебрянского лесничества.

Враг проводил наступательные действия на Северском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Спирное и Выемка. Силы обороны Украины устойчиво сдерживают врага. Сейчас отбито три атаки оккупантов.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурма позиций нашей армии вблизи Часового Яра и Андреевки. Один бой завершен, еще два - продолжаются. Авиационные удары КАБами и неуправляемыми авиационными ракетами подверглись Бондарное и Часов Яр.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, произошло две вражеские атаки в районе Дачного. Агрессор наносит авиационные удары по Торецку, Константиновке, Щербиновке и Петровке, уже применив девять авиабомб.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 11 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое и Гродовка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Потери врага уточняются.

Сегодня горячее всего на Кураховском направлении, оккупанты провели 21 атаку вблизи Украинской, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки. В настоящее время идет четыре боя в районах Константиновки и Желанного Первого.

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На Времовском направлении подразделения наших войск отбили четыре штурма россиян неподалеку Катериновки, Угледара и Золотой Нивы. На данный момент продолжаются еще три боестолкновения в трех локациях в районе Угледара.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражена одна вражеская атака, еще одна - продолжается. Подверглись ударам неуправляемыми авиационными ракетами Николаевка, Одрадокаменка и Казацкое.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время атакующих действий врага не зафиксировано.

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