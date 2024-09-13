Зеленский сообщил, на каком направлении несколько выравнивается ситуация

Последнюю неделю несколько выравнивается ситуация на Донецком направлении, если говорить о Покровском направлении. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент УНН.

Ситуация на фронте, понятно, что она сложная, но тем не менее, я считаю, что последнюю неделю понемногу выравнивается ситуация на Донецком направлении, если мы говорим о Покровском, потому что есть разные направления и разные вызовы - сказал Зеленский.

Дополнение

13 сентября Генштаб сообщал, что на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. В частности, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 64 атаки, а на Покровском направлении - 36.