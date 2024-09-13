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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский сообщил, на каком направлении несколько выравнивается ситуация

Зеленский сообщил, на каком направлении несколько выравнивается ситуация

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 13:33  •  5720 просмотра

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Президент Зеленский заявил о постепенном улучшении ситуации на Покровском направлении Донецкой области за последнюю неделю. Генштаб сообщил о 36 отбитых атаках на этом направлении за прошедшие сутки.

Последнюю неделю несколько выравнивается ситуация на Донецком направлении, если говорить о Покровском направлении. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент УНН.

Ситуация на фронте, понятно, что она сложная, но тем не менее, я считаю, что последнюю неделю понемногу выравнивается ситуация на Донецком направлении, если мы говорим о Покровском, потому что есть разные направления и разные вызовы

- сказал Зеленский.

Дополнение

13 сентября Генштаб сообщал, что на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. В частности, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 64 атаки, а на Покровском направлении - 36.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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