Зеленский сообщил, на каком направлении несколько выравнивается ситуация
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил о постепенном улучшении ситуации на Покровском направлении Донецкой области за последнюю неделю. Генштаб сообщил о 36 отбитых атаках на этом направлении за прошедшие сутки.
Последнюю неделю несколько выравнивается ситуация на Донецком направлении, если говорить о Покровском направлении. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время участия в ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент УНН.
Ситуация на фронте, понятно, что она сложная, но тем не менее, я считаю, что последнюю неделю понемногу выравнивается ситуация на Донецком направлении, если мы говорим о Покровском, потому что есть разные направления и разные вызовы
Дополнение
13 сентября Генштаб сообщал, что на фронте за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. В частности, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 64 атаки, а на Покровском направлении - 36.