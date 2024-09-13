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Сили оборони відбили 64 атаки на Курахівському напрямку - Генштаб про ситуацію на фронті

Сили оборони відбили 64 атаки на Курахівському напрямку - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 25142 перегляди

За добу зафіксовано 143 бойові зіткнення на фронті. Найбільше атак відбито на Курахівському (64) та Покровському (36) напрямках. Ворог завдав ракетних та авіаударів, здійснив понад 4300 обстрілів.

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Зокрема, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 64 атаки, а на Покровському напрямку - 36. Про це йдеться у зведеені Генштабус станом на 8:00 13 вересня, передає УНН

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням ракети Іскандер-М, а також 80 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБ. Крім цього, здійснив 4323 обстріли, з них 167 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили понтонну переправу окупантів, пункт управління, один засіб ППО, вісім гармат на вогневих позиціях, 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два інші важливі об’єкти російських загарбників.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив штурми в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала два удари п’ятьма КАБами по цивільній інфраструктурі.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався просунутись уперед у бік Невського та Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали п’ять штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського. По громаді населеного пункту Федорівка ворожа авіація завдала удару десятьма некерованими авіаційними ракетами.

На Краматорському напрямку окупанти атакували чотири рази у районах Часового Яру та населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив шість атак неподалік Неліпівки, Торецька та в районі Нью-Йорка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора у бік Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Новотроїцького, Гродівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Найбільша концентрація ворожих атак була в районах Гродівки та Новогродівки.

На Харківщині оголосили примусову евакуацію ще з 29 населених пунктів12.09.24, 13:00 • 16905 переглядiв

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 64 атаки. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка, де відбулося близько 75 відсотків усіх боїв. Окрім того ворог атакував у бік Олександрополя та Желанного Першого.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій в районах Водяного та Золотої Ниви. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували в районі Роботиного, також завдали авіаударів по Кам’янському, Степногірську та Щербаках.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції шість разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Ще плюс 1220 окупантів і 18 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога13.09.24, 07:30 • 22005 переглядiв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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