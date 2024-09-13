Ще плюс 1220 окупантів і 18 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів. За добу ворог втратив 1220 військових, 18 танків та іншу техніку. Загальні втрати РФ з 24.02.22 сягнули 631 420 осіб.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 631 420 осіб, 8 671 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 631 420 (+1 220) осіб,
- танків — 8 671 (+18) одиниць,
- бойових броньованих машин — 17 003 (+48) одиниць,
- артилерійських систем — 18 061 (+52) одиниць,
- реактивних систем залпового вогню — 1 185 (+1) одиниць,
- засобів протиповітряної оборони — 945 одиниць,
- літаків — 369 одиниць,
- гелікоптерів — 328 одиниць,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 15 113 (+80) одиниць,
- крилатих ракет — 2 591 одиниця,
- кораблів/катерів — 28 одиниць,
- підводних човнів — 1 одиниця,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24 560 (+79) одиниць,
- спеціальної техніки — 3 071 (+10) одиниця.
Втрати РФ в Україні перевищили 630 тисяч осіб - Генштаб ЗСУ12.09.24, 07:44 • 20225 переглядiв