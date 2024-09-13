Еще плюс 1220 оккупантов и 18 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов. За сутки враг потерял 1220 военных, 18 танков и другую технику. Общие потери РФ с 24.02.22 достигли 631 420 человек.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 631 420 человек, 8 671 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 631 420 (+1 220) человек,
- танков - 8 671 (+18) единиц,
- боевых бронированных машин - 17 003 (+48) единиц,
- артиллерийских систем - 18 061 (+52) единиц,
- реактивных систем залпового огня - 1 185 (+1) единиц,
- средств противовоздушной обороны - 945 единиц,
- самолетов - 369 единиц,
- вертолетов - 328 единиц,
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 15 113 (+80) единиц,
- крылатых ракет - 2 591 единица,
- кораблей/катеров - 28 единиц,
- подводных лодок - 1 единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 560 (+79) единиц,
- специальной техники - 3 071 (+10) единица.
Втрати РФ в Україні перевищили 630 тисяч осіб - Генштаб ЗСУ12 сентября 2024, 04:44 • 19392 просмотра