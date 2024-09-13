Еще плюс 1220 оккупантов и 18 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

  •  51628 просмотра
TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

  •  78482 просмотра
Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

  •  67306 просмотра
Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

  •  81512 просмотра
Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  79584 просмотра
публикации
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  6580 просмотра
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  108052 просмотра
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  112625 просмотра
Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  118680 просмотра
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

11 сентября 2024, 15:52  •  137380 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

  •  37886 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

  •  55347 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

  •  90747 просмотра
"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

"Дюна 3" станет последней во франшизе для Вильнева, но он хочет, чтобы ее продолжали другие

11 сентября 2024, 14:01  •  101495 просмотра
Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO ищет актеров для нового сериала о Гарри Поттере

11 сентября 2024, 13:17  •  100830 просмотра
Актуальное
Еще плюс 1220 оккупантов и 18 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1220 оккупантов и 18 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 04:30  •  16250 просмотра

Read in English

Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов. За сутки враг потерял 1220 военных, 18 танков и другую технику. Общие потери РФ с 24.02.22 достигли 631 420 человек.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 631 420 человек, 8 671 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 631 420 (+1 220) человек,
  • танков - 8 671 (+18) единиц,
  • боевых бронированных машин - 17 003 (+48) единиц,
  • артиллерийских систем - 18 061 (+52) единиц,
  • реактивных систем залпового огня - 1 185 (+1) единиц,
  • средств противовоздушной обороны - 945 единиц,
  • самолетов - 369 единиц,
  • вертолетов - 328 единиц,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 15 113 (+80) единиц,
  • крылатых ракет - 2 591 единица,
  • кораблей/катеров - 28 единиц,
  • подводных лодок - 1 единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 560 (+79) единиц,
  • специальной техники - 3 071 (+10) единица.
Image

Втрати РФ в Україні перевищили 630 тисяч осіб - Генштаб ЗСУ12 сентября 2024, 04:44 • 19392 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Эксклюзив
Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
  •  6580 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов
  •  94622 просмотра

Квадробинг - опасность или просто игра: ответ психологов

Эксклюзив
Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес
  •  101883 просмотра

Комфортные условия для отечественного производителя: предприниматели поделились секретом, где на Киевщине стоит вести бизнес

Эксклюзив
Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа
  •  102409 просмотра

Инфекционист Ольга Голубовская дала прогноз на следующий сезон гриппа

Эксклюзив
Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства
  •  70398 просмотра

Суд в Киеве рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА о защите чести и достоинства

Эксклюзив
Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние
  •  62766 просмотра

Передача дела против главного юриста НБУ в полицию: эксперт подозревает затягивание и политическое влияние

Эксклюзив
Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде
  •  67030 просмотра

Сохранили скорую помощь - Игорь Сапожко о преимуществах для сел, которые присоединились к Броварской громаде

Эксклюзив
Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ
11 сентября 2024, 13:41  •  105676 просмотра

Тяжелая техника и санатории простаивают: политолог указал на причины, почему АРМА не передает их ВСУ

Эксклюзив
Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения
11 сентября 2024, 12:54  •  104610 просмотра

Офис Генпрокурора о возможной передаче Ираном ракет в рф: пока нет подтверждения

Эксклюзив
Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?
11 сентября 2024, 09:31  •  147667 просмотра

Обо всем кроме Фонда гарантирования вкладов. Почему власть молчит о невыполнении требования МВФ?

Популярные

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

Армия РФ продвинулась в Макеевке, Красногоровке и Гродовке, а также возле еще двух населенных пунктов - DeepState

  •  79584 просмотра
Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

Польша поддерживает предоставление Украине разрешения на удары по территории России западными ракетами

  •  81512 просмотра
Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

Харрис опережает Трампа на 5% после дебатов перед выборами

  •  67306 просмотра
TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

TIFF отменяет показ пропагандистского фильма «Russians at War»

  •  78482 просмотра
План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

План Трампа по Украине: демилитаризованная зона и отказ от НАТО

  •  51628 просмотра

Публикации

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс шестого тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
Эксклюзив

  •  6580 просмотра
Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

Дезинформация как оружие: как конкуренты используют фейки и как их распознать

  •  108052 просмотра
НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

НАБУ планирует отремонтировать фасады и помещения своих админзданий за более 5 млн гривен

  •  112625 просмотра
Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

Налоговая проверка "Конкорда" затягивается: эксперты подозревают фальсификации и страх налоговиков перед ответственностью

  •  118680 просмотра
Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

Манипуляции экс-нардепа Ризаненко: как фейк о владельце «Гулливера» отвлекал от его собственного российского следа

11 сентября 2024, 15:52  •  137380 просмотра

Война

Атаки рф унесли жизни еще 4 жителей Донецкой области, 10 ранены

Атаки рф унесли жизни еще 4 жителей Донецкой области, 10 ранены

  •  4619 просмотра
Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  4911 просмотра
Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

  •  20977 просмотра
рф ночью атаковала дронами Одессу и район: из-за падения обломков пострадал 74-летний мужчина, есть повреждения

рф ночью атаковала дронами Одессу и район: из-за падения обломков пострадал 74-летний мужчина, есть повреждения

  •  15401 просмотра
В Херсонской области россияне ударили по агропредприятию, за сутки есть погибший и 10 раненых

В Херсонской области россияне ударили по агропредприятию, за сутки есть погибший и 10 раненых

  •  25877 просмотра

политика

ОО Порошенко поймали на растрате 17 млн грн донатов украинцев на выкуп подсудного чиновника - эксперт Гладких

ОО Порошенко поймали на растрате 17 млн грн донатов украинцев на выкуп подсудного чиновника - эксперт Гладких

  •  9293 просмотра
Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

  •  20977 просмотра
Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

  •  34666 просмотра
Россия пытается провести контрнаступление в Курской области - Пентагон

Россия пытается провести контрнаступление в Курской области - Пентагон

  •  30021 просмотра
ВМС: в Черном море находится один российский корабль

ВМС: в Черном море находится один российский корабль

  •  30880 просмотра

Война

Атаки рф унесли жизни еще 4 жителей Донецкой области, 10 ранены

Атаки рф унесли жизни еще 4 жителей Донецкой области, 10 ранены

  •  4619 просмотра
Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  4911 просмотра
Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

  •  20977 просмотра
рф ночью атаковала дронами Одессу и район: из-за падения обломков пострадал 74-летний мужчина, есть повреждения

рф ночью атаковала дронами Одессу и район: из-за падения обломков пострадал 74-летний мужчина, есть повреждения

  •  15401 просмотра
В Херсонской области россияне ударили по агропредприятию, за сутки есть погибший и 10 раненых

В Херсонской области россияне ударили по агропредприятию, за сутки есть погибший и 10 раненых

  •  25877 просмотра

политика

ОО Порошенко поймали на растрате 17 млн грн донатов украинцев на выкуп подсудного чиновника - эксперт Гладких

ОО Порошенко поймали на растрате 17 млн грн донатов украинцев на выкуп подсудного чиновника - эксперт Гладких

  •  9293 просмотра
Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

Байден и Стармер сегодня обсудят использование Украиной ракет дальнего действия для ударов по рф: чего ожидать

  •  20977 просмотра
Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

Премьер Британии ответил путину на угрозы: россия может немедленно прекратить войну в Украине

  •  34666 просмотра
Россия пытается провести контрнаступление в Курской области - Пентагон

Россия пытается провести контрнаступление в Курской области - Пентагон

  •  30021 просмотра
ВМС: в Черном море находится один российский корабль

ВМС: в Черном море находится один российский корабль

  •  30880 просмотра

Новости Бизнеса

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  98807 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  101576 просмотра
Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

Trustee Plus: ваша европейская платежная карта

9 сентября 2024, 12:40  •  100608 просмотра

Экономика

Одесская область остается лидером в восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны - Кипер

Одесская область остается лидером в восстановлении экономики, несмотря на вызовы войны - Кипер

  •  30084 просмотра
НБУ обязал банки сделать 50% отделений доступными для людей с инвалидностью

НБУ обязал банки сделать 50% отделений доступными для людей с инвалидностью

  •  25010 просмотра
Киевщина усилит региональное сотрудничество с Румынией: будет привлекать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины

Киевщина усилит региональное сотрудничество с Румынией: будет привлекать инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины

  •  24479 просмотра
В пятницу в Украине не планируют отключений света в пятницу

В пятницу в Украине не планируют отключений света в пятницу

  •  24130 просмотра
НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования

НБУ утвердил режим гибкого инфляционного таргетирования

  •  23485 просмотра

Киев

Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и грозы и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  12388 просмотра
В Киеве временно остановили работу фуникулера

В Киеве временно остановили работу фуникулера

  •  23726 просмотра
І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

  •  23295 просмотра
Графики отключений вводят в Киеве и 16 областях - Укрэнерго

Графики отключений вводят в Киеве и 16 областях - Укрэнерго

  •  27832 просмотра
Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

Графики отключений вводят в одну очередь с 13:00 до 23:00 - ДТЭК

  •  34688 просмотра