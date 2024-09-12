Потери РФ в Украине превысили 630 тысяч человек - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
Общие боевые потери РФ в Украине достигли 630 200 человек по состоянию на 12.09.2024. За сутки уничтожено 270 военных, 11 танков, 17 ББМ и другую технику противника.
По состоянию на 12 сентября 2024 года общие боевые потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года составляют около 630 тысяч 200 человек, в частности за последние сутки потери составили 270 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 630200 (+1270) человек,
- танков - 8653 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 16955 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 18009 (+73) ед,
- РСЗО - 1184 (+2) ед,
- средств ППО - 945 (+2) ед,
- самолетов - 369 (+1) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 15033 (+43),
- крылатых ракет - 2591 (+0),
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24481 (+93) ед,
- специальной техники - 3061 (+2).
Потери российских сил продолжают расти, отражая высокую интенсивность боевых действий на фронте.
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