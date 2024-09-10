Генштаб о ситуации на фронте: количество столкновений возросло до 78, горячее всего - на Кураховском и Покровском направлениях

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему украинские защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Сегодня горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16 часов 10 сентября, передает УНН.

В общем, с начала суток на фронте произошло 76 боевых столкновений.

На Харьковском направлении российские оккупанты совершили штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска. Идет бой.

На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Синьковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинцев вблизи Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского. Одиннадцать боестолкновений завершилось, еще пять - продолжается.

На Северском направлении, вблизи населенных пунктов Верхнекаменское, Григорьевка и Спирное защитники украинской земли отбили девять атак оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия в направлении позиций нашей армии вблизи Ивановского и Калиновки. В настоящее время идет одно боестолкновение. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении количество вражеских атак возросло до пяти. Враг сосредоточил свои усилия в районе Дачного, Торецка и Нелиповки, где Силами обороны отражены две атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировкам подвергаются районы Торецка и Иванополье.

С начала суток на Покровском направлении противник, при поддержке авиации, уже совершил 14 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 11 атак противника, три атаки продолжаются. Потери врага уточняются.

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Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Георгиевки, Украинской, Антоновки и Константиновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день зафиксировано 14 атак оккупационной армии, три из них еще продолжаются.

На Времовском направлении противник активных наступательных действий пока не проводил. Осуществляет обстрелы позиций, населенных пунктов и наносит авиационные удары.

На Ореховском направлении оккупанты провели одну неудачную попытку атаковать наши подразделения вблизи Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении противник пять раз безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.