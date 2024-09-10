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Генштаб про ситуацію на фронті: кількість зіткнень зросла до 78, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 16473 перегляди

Ворог продовжує атаки на різних напрямках, зокрема на Курахівському та Покровському. Українські захисники стійко тримають оборону, відбиваючи численні спроби прориву.

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Ворог, незважаючи на значні втрати, які завдають йому українські захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Сьогодні найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16 годину 10 вересня, передає УНН

Загалом, від початку доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку російські окупанти здійснили штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська. Точиться бій.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського. Одинадцять боєзіткнень завершилось, ще п’ять - триває.

На Сіверському напрямку, поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Григорівка та Спірне оборонці української землі відбили дев’ять атак окупаційної армії.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії в напрямку позицій нашого війська поблизу Іванівського та Калинівки. На даний час точиться одне боєзіткнення. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до п’яти. Ворог зосередив свої зусилля в районі Дачного, Торецька та Неліпівки, де Силами оборони відбито дві атаки, три боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддаються райони Торецька та Іванопілля.

З початку доби на Покровському напрямку противник, за підтримки авіації, вже здійснив 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 11 атак противника, три атаки тривають. Втрати ворога уточнюються.

Пентагон: росіяни намагається захопити Покровськ, але вони ще не дісталися до нього10.09.24, 13:24 • 24159 переглядiв

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Українська, Антонівки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день зафіксовано 14 атак окупаційної армії, три з них ще тривають.

На Времівському напрямку противник активних наступальних дій поки не проводив. Здійснює обстріли позицій, населених пунктів та завдає авіаційних ударів.

На Оріхівському напрямку окупанти провели одну невдалу спробу атакувати наші підрозділи поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник п’ять раз безуспішно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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