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Пентагон: росіяни намагається захопити Покровськ, але вони ще не дісталися до нього

Київ • УНН

 • 24159 перегляди

Російські війська ведуть наступ на Покровськ Донецької області, але поки не змогли його захопити. За словами прессекретаря Пентагону, українці чинять сильний опір, але ситуація залишається складною.

російські війська намагаються пробитися до міста Покровськ Донецької області, але захопити його їм наразі не вдалося. Про повідомив прессекретар Пентагону Пет Райдер на брифінгу 9 вересня, передає УНН.

Отже, те, що ви бачите за межами Покровська, - це, знаєте, інтенсивні бої. У мене немає конкретної географічної інформації про те, що захопила росія. Ми знаємо, що в недавньому минулому вони домоглися певних успіхів, продовжуючи наступ у напрямку Покровська.  Ви знаєте, українці чинять сильний опір, але зараз це важка боротьба. І це те, на чому, безумовно, зосереджені українці

- заявив прессекретар Пентагону. 

Пет Райдер визнав, що росіяни намагаються пробитися до Покровська.

"Вони ще не дісталися до нього. Вони не обов'язково близькі до того, щоб узяти це місто. Але, знаєте, це безумовно... вони публічно заявили, що на Донбасі це мета", - вказав він. 

Доповнення 

На фронті протягом минулої доби, 9 вересня, відбулось 167 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову атаку противника. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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