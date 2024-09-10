На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 41 атаку рф - Генштаб про ситуацію на фронті

На фронті протягом минулої доби відбулось 167 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову атаку противника. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 8:00 10 вересня, передає УНН.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 97 авіаударів, зокрема, скинув 130 КАБ. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, з них 195 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 13 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, а також уразили п’ять артилерійських систем.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись уперед неподалік восьми різних населених пунктів. Акцент робив біля Невського, Новосадового, Торського, Григорівки та Макіївки.

На Сіверському напрямку українські захисники також відбивали 14 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували двічі, у районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив дев’ять атак неподалік Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову і наступальну дію агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Гродівка, Новогродівка, Селідове та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Михайлівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Українська, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки – де відбулось шість, сім, 15 та 12 боєзіткнень відповідно.

На Времівському напрямку противник здійснив дев’ять штурмів наших позицій неподалік Золотої Ниви, Шахтарського і Вугледара. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти намагалися вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки і Малих Щербаків - загалом провели три атаки. Для авіаударів терористи використали близько десятка керованих авіабомб і до сотні НАРів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції дев’ять разів. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області.

За добу загарбники втратили 1380 військових та значну техніку