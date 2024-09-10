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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 05:35  •  9333 просмотра

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За сутки произошло 167 боевых столкновений. На Покровском направлении защитники остановили 41 атаку, больше всего у Михайловки и Новогродовки. Враг нанес 4 ракетных и 97 авиаударов, совершил 4916 обстрелов.

На фронте за прошедшие сутки состоялось 167 боевых столкновений. На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую атаку противника. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новогродовки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 10 сентября, передает УНН

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 97 авиаударов, в частности, сбросил 130 КАБ. Кроме этого, совершил 4916 обстрелов, из них 195 - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять артиллерийских систем.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая: 

На Харьковском направлении состоялось две вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от восьми различных населенных пунктов. Акцент делал у Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.

На Северском направлении украинские защитники также отражали 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Звановки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали дважды, в районе Белой Горы.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Украинская, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки - где состоялось шесть, семь, 15 и 12 боестолкновений соответственно.

На Времовском направлении противник совершил девять штурмов наших позиций неподалеку Золотой Нивы, Шахтерского и Угледара. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков - всего провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали около десятка управляемых авиабомб и до сотни НАРов.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

За добу загарбники втратили 1380 військових та значну техніку10 сентября 2024, 04:48 • 21762 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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