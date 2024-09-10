На Покровском направлении Силы обороны остановили 41 атаку рф - Генштаб о ситуации на фронте
Киев • УНН
За сутки произошло 167 боевых столкновений. На Покровском направлении защитники остановили 41 атаку, больше всего у Михайловки и Новогродовки. Враг нанес 4 ракетных и 97 авиаударов, совершил 4916 обстрелов.
На фронте за прошедшие сутки состоялось 167 боевых столкновений. На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую атаку противника. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новогродовки. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 10 сентября, передает УНН.
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, а также 97 авиаударов, в частности, сбросил 130 КАБ. Кроме этого, совершил 4916 обстрелов, из них 195 - из реактивных систем залпового огня.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять артиллерийских систем.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении состоялось две вражеских атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.
На Купянском направлении за сутки произошло 12 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от восьми различных населенных пунктов. Акцент делал у Невского, Новосадового, Торского, Григорьевки и Макеевки.
На Северском направлении украинские защитники также отражали 14 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Звановки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали дважды, в районе Белой Горы.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку Нелиповки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка, Селидово и Михайловка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новогродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 46 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Украинская, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки - где состоялось шесть, семь, 15 и 12 боестолкновений соответственно.
На Времовском направлении противник совершил девять штурмов наших позиций неподалеку Золотой Нивы, Шахтерского и Угледара. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Ореховском направлении оккупанты пытались выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки и Малых Щербаков - всего провели три атаки. Для авиаударов террористы использовали около десятка управляемых авиабомб и до сотни НАРов.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции девять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Продолжается операция в Курской области.
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