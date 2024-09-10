За сутки захватчики потеряли 1380 военных и значительную технику
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях оккупантов за сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 627790 человек, 8640 танков, 16925 БМП и другой техники.
За сутки террористы потеряли 1380 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери противника за период с 24.02.22 по 10.09.24:
- Личный состав: 627790 (+1380).
- Танки: 8640 (+1).
- Бронированные боевые машины: 16925 (+19).
- Артиллерийские системы: 17880 (+50).
- РСЗВ: 1180.
- Средства ППО: 942.
- Самолеты: 368.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 14933 (+36).
- Крылатые ракеты: 2591.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 24330 (+68).
- Специальная техника: 3053 (+4).
В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - крылатых ракет. Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме