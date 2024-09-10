За сутки захватчики потеряли 1380 военных и значительную технику

НБУ ввел лимиты на расчеты картами за рубежом с 10 сентября: чего коснется 16 минут назад • 3563 просмотра

Венгрия смогла договориться о поставках российской нефти через Украину - Bloomberg 12 часов назад • 40862 просмотра

Во вторник в Украине не планируют применять графики отключений света 14 часов назад • 29612 просмотра

Украина может получить еще 6 млрд долларов помощи от США 15 часов назад • 31242 просмотра