За добу загарбники втратили 1380 військових та значну техніку
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати окупантів за добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 627790 осіб, 8640 танків, 16925 БМП та іншої техніки.
За добу терористи втратили 1380 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати противника за період з 24.02.22 по 10.09.24:
- Особовий склад: 627790 (+1380).
- Танки: 8640 (+1).
- Броньовані бойові машини: 16925 (+19).
- Артилерійські системи: 17880 (+50).
- РСЗВ: 1180.
- Засоби ППО: 942.
- Літаки: 368.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14933 (+36).
- Крилаті ракети: 2591.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 24330 (+68).
- Спеціальна техніка: 3053 (+4).
У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі