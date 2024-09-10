Пентагон: россияне пытается захватить Покровск, но они еще не добрались до него

российские войска пытаются пробиться к городу Покровск Донецкой области, но захватить его им пока не удалось. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер на брифинге 9 сентября, передает УНН.



Итак, то, что вы видите за пределами Покровска, - это, знаете, интенсивные бои. У меня нет конкретной географической информации о том, что захватила россия. Мы знаем, что в недавнем прошлом они добились определенных успехов, продолжая наступление в направлении Покровска. Вы знаете, украинцы оказывают сильное сопротивление, но сейчас это тяжелая борьба. И это то, на чем, безусловно, сосредоточены украинцы - заявил пресс-секретарь Пентагона.

Пэт Райдер признал, что россияне пытаются пробиться в Покровск.

«Они еще не добрались до него. Они не обязательно близки к тому, чтобы взять этот город. Но, знаете, это безусловно... они публично заявили, что на Донбассе это цель», - указал он.



Дополнение

На фронте за прошедшие сутки, 9 сентября, состоялось 167 боевых столкновений. На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую атаку противника. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Михайловки и Новогродовки.