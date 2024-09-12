Втрати РФ в Україні перевищили 630 тисяч осіб - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Загальні бойові втрати РФ в Україні досягли 630 200 осіб станом на 12.09.2024. За добу знищено 270 військових, 11 танків, 17 ББМ та іншу техніку противника.
Станом на 12 вересня 2024 року загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року становлять близько 630 тисяч 200 осіб, зокрема за останню добу втрати склали 270 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 630200 (+1270) осіб,
- танків — 8653 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 16955 (+17) од,
- артилерійських систем — 18009 (+73) од,
- РСЗВ — 1184 (+2) од,
- засобів ППО — 945 (+2) од,
- літаків — 369 (+1) од,
- гелікоптерів — 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15033 (+43),
- крилатих ракет — 2591 (+0),
- кораблів/катерів — 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 24481 (+93) од,
- спеціальної техніки — 3061 (+2).
Втрати російських сил продовжують зростати, відображаючи високу інтенсивність бойових дій на фронті.
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