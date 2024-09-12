Втрати РФ в Україні перевищили 630 тисяч осіб - Генштаб ЗСУ

Станом на 12 вересня 2024 року загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року становлять близько 630 тисяч 200 осіб, зокрема за останню добу втрати склали 270 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 630200 (+1270) осіб,

танків — 8653 (+11) од,

бойових броньованих машин — 16955 (+17) од,

артилерійських систем — 18009 (+73) од,

РСЗВ — 1184 (+2) од,

засобів ППО — 945 (+2) од,

літаків — 369 (+1) од,

гелікоптерів — 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15033 (+43),

крилатих ракет — 2591 (+0),

кораблів/катерів — 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 24481 (+93) од,

спеціальної техніки — 3061 (+2).

Втрати російських сил продовжують зростати, відображаючи високу інтенсивність бойових дій на фронті.

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