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Втрати РФ в Україні перевищили 630 тисяч осіб - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 20228 перегляди

Загальні бойові втрати РФ в Україні досягли 630 200 осіб станом на 12.09.2024. За добу знищено 270 військових, 11 танків, 17 ББМ та іншу техніку противника.

Втрати РФ в Україні перевищили 630 тисяч осіб - Генштаб ЗСУ

Станом на 12 вересня 2024 року загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року становлять близько 630 тисяч 200 осіб, зокрема за останню добу втрати склали 270 осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 630200 (+1270) осіб,
  • танків — 8653 (+11) од,
  • бойових броньованих машин — 16955 (+17) од,
  • артилерійських систем — 18009 (+73) од,
  • РСЗВ — 1184 (+2) од,
  • засобів ППО — 945 (+2) од,
  • літаків — 369 (+1) од,
  • гелікоптерів — 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 15033 (+43),
  • крилатих ракет — 2591 (+0),
  • кораблів/катерів — 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 24481 (+93) од,
  • спеціальної техніки — 3061 (+2).

Втрати російських сил продовжують зростати, відображаючи високу інтенсивність бойових дій на фронті.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість зіткнень зросла до 78, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках10.09.24, 16:35 • 16477 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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