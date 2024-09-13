На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 143 боевых столкновения. В частности, на Кураховском направлении Силы обороны отбили 64 атаки, а на Покровском направлении - 36. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 13 сентября, передает УНН.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением ракеты Искандер-М, а также 80 авиаударов, в частности, сбросил 117 КАБ. Кроме этого, совершил 4323 обстрела, из них 167 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили понтонную переправу оккупантов, пункт управления, одно средство ПВО, восемь орудий на огневых позициях, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два других важных объекта российских захватчиков.

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил штурмы в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла два удара пятью КАБами по гражданской инфраструктуре.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Невского и Дружелюбовки.

На Северском направлениив украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского. По общине населенного пункта Федоровка вражеская авиация нанесла удар десятью неуправляемыми авиационными ракетами.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил шесть атак неподалеку Нелиповки, Торецка и в районе Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районах Гродовки и Новогродовки.

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На Кураховском направлении Силы обороны отбили 64 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того враг атаковал в сторону Александрополя и Желанного Первого.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Водяного и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Роботино, также нанесли авиаудары по Каменскому, Степногорску и Щербакам.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции шесть раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

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На Волынском и Полесскомнаправлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.