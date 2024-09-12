На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию еще из 29 населенных пунктов

В Харьковской области проведут обязательную эвакуацию еще из 29 населенных пунктов Купянского района. Планируют вывезти еще 269 детей, сообщил в четверг председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"Сегодня на Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района", - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, детей планируют вывезти из:

Купянской ТГ - 10 населенных пунктов, 158 детей.

Куриловской ТГ - 6 населенных пунктов, 41 ребенок.

Киндрашевской ТГ - 13 населенных пунктов, 70 детей.

На сегодня уже эвакуировали 10 семей.

Синегубов указал, что все эвакуированные получат материальную помощь от международных партнеров, в частности ООН, гуманитарную, психологическую, юридическую поддержку.

Все, кто в этом нуждаются, получают временное проживание или же при поддержке Укрзализныци помощь в эвакуации в другие области Украины.

Дополнение

С 10 мая, после активизации врага на севере области, с Волчанского и Липцевского направлений эвакуировали 15 031 человек, из них 1282 ребенка.

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