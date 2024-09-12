На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию еще из 29 населенных пунктов
Киев • УНН
В Харьковской области проведут обязательную эвакуацию 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района. С 10 мая из-за активизации врага на севере области эвакуировали 15 031 человека, из них 1282 ребенка.
В Харьковской области проведут обязательную эвакуацию еще из 29 населенных пунктов Купянского района. Планируют вывезти еще 269 детей, сообщил в четверг председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"Сегодня на Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации 269 детей из 29 населенных пунктов Купянского района", - написал Синегубов в Telegram.
По его словам, детей планируют вывезти из:
- Купянской ТГ - 10 населенных пунктов, 158 детей.
- Куриловской ТГ - 6 населенных пунктов, 41 ребенок.
- Киндрашевской ТГ - 13 населенных пунктов, 70 детей.
На сегодня уже эвакуировали 10 семей.
Синегубов указал, что все эвакуированные получат материальную помощь от международных партнеров, в частности ООН, гуманитарную, психологическую, юридическую поддержку.
Все, кто в этом нуждаются, получают временное проживание или же при поддержке Укрзализныци помощь в эвакуации в другие области Украины.
Дополнение
С 10 мая, после активизации врага на севере области, с Волчанского и Липцевского направлений эвакуировали 15 031 человек, из них 1282 ребенка.
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