На Харьковщине из-под завалов разрушенного из-за обстрела рф дома спасли 86-летнюю женщину

В поселке Боровая Харьковской области спасатели достали 86-летнюю женщину из-под завалов разрушенного в результате утреннего удара рф дома. Сейчас она в больнице. Об этом сообщили в четверг в ГСЧС, передает УНН.

Сегодня утром враг нанес коварный удар по жилой двухэтажке в поселке Боровая Изюмского района. Взрыв уничтожил центральную часть дома, возник пожар. Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли женщину, которую завалило обломками строительных конструкций. Сейчас она в больнице - говорится в сообщении ГСЧС.

К работам привлечены спасатели Харьковской, Луганской и Хмельницкой областей, а также медрасчет с Житомирщины.

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Ранее сообщалось, что ночью из-за обстрела Боровой горел разрушенный жилой дом. Также российские войска в ночь на 12 сентября нанесли удар БПЛА по поселку Золочев, в результате чего повреждены, в частности, газовые сети.