На Харьковщине из-под завалов разрушенного из-за обстрела рф дома спасли 86-летнюю женщину
Киев • УНН
В поселке Боровая спасатели вытащили пожилую женщину из-под завалов дома, разрушенного российским ударом. Пострадавшая доставлена в больницу, к спасательным работам привлечены специалисты из нескольких областей.
В поселке Боровая Харьковской области спасатели достали 86-летнюю женщину из-под завалов разрушенного в результате утреннего удара рф дома. Сейчас она в больнице. Об этом сообщили в четверг в ГСЧС, передает УНН.
Сегодня утром враг нанес коварный удар по жилой двухэтажке в поселке Боровая Изюмского района. Взрыв уничтожил центральную часть дома, возник пожар. Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники спасли женщину, которую завалило обломками строительных конструкций. Сейчас она в больнице
К работам привлечены спасатели Харьковской, Луганской и Хмельницкой областей, а также медрасчет с Житомирщины.
Дополнение
Ранее сообщалось, что ночью из-за обстрела Боровой горел разрушенный жилой дом. Также российские войска в ночь на 12 сентября нанесли удар БПЛА по поселку Золочев, в результате чего повреждены, в частности, газовые сети.